孖何沛珈水着放題　李芷晴遊泰獻出「第一次」

無綫旅遊節目《請1日假去旅行》將播出「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》冠軍何沛珈（Roxanne）和亞軍李芷晴（Stephanie）擔任主持。兩人為旅程獻出多個第一次，包括首次出埠工作、首次穿泰服等，而最怕畀人摸的Stephanie更會獻出人生首次Spa。節目中兩人有不少造型，包括泰服、校服以及水着，其中以水着最為養眼，兩人在泳池邊享受日光浴，大騷豐滿身材，畫面吸睛。

兩人透露今次準備了5套泳衣，Stephanie笑言拍攝泳裝畫面時有點擔心：「因為最後一日先拍泳裝，而泰國啲嘢食實在太好味，真係忍唔到口，所以都驚會有肚腩仔！」Roxanne則事前做足準備：「最擔心嘅嘢就係過年之後食多咗，去之前嘅一個星期就戒口食清啲同埋做運動，仲帶埋跑步套裝諗住有時間就跑吓步去水腫，不過因為拍攝行程緊湊，所以都完全冇時間去跑步，但係其實每日行咁多路都已經好足夠。」Roxanne又分享去水腫貼士：「就係着泳衣之前浸一浸浴！」

提到人生首次做Spa，Stephanie笑言怕唧及怕痛：「以前細個都有跟屋企人試過揼骨，但就係咁喺度笑，笑到停唔到，最後畀媽媽嫌嘈趕走咗。今次做Spa係比較溫柔啲，比我想像中舒服好多，開頭掂我時有少少尷尬，但因為太舒服，慢慢都享受咗。」自稱是「骨精」的Roxanne則首次體驗泰式Spa，她說：「曼谷Spa嘅環境同埋性價比喺香港好難搵到，嗰度嘅地方勁大、裝修超靚。」

講到與Stephanie合作，Roxanne坦言感到十分舒服和合拍：「我哋一齊經歷過比賽，所以雙方都好了解大家，我哋嘅性格係一凹一凸可以互補，成件事出嚟都好閨密，希望觀眾都鍾意我哋呢個組合，亦都想呢對姊妹花可以拍多啲旅遊節目。」Stephanie透露兩人每晚都會敷住面膜傾偈，經過今趟旅程兩人的感情和默契都提升不少。