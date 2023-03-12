亞洲電影大獎︱麥沛東撼贏王丹妮奪最佳新演員獎

台灣男星林柏宏與許光漢負責擔發最佳新演員獎，兩人表示今次是首次參與亞洲電影節，他們齊以廣東話表示「好High心」，又指獲獎的演員「好犀利」。最終由《正義迴廊》的麥沛東撼贏同是本地薑的王丹妮以及IU（李知恩）奪得，沛東表現激動並表示：「我都係第一次來到亞洲電影大獎，多謝大會，其實我冇諗過得獎，我有睇過其參賽作品，佢哋真係演得好好，我要多謝電影團隊，佢哋好用心，好唔計較好努力，呢個角色原本唔係我做，因為一啲事情要換演員換到我，多謝監製同導演，佢哋冇睇過我任何演出但佢選擇我，係好勇敢。」

另外，他特別多謝好兄弟兼戲中好拍檔楊偉倫，說時不禁哽咽：「係佢推我去演呢部戲，所以個獎有一部分屬於佢，佢話我獎開心過佢攞獎，因為證明佢嘅眼光真係好好，你眼光真係好好。」其後他又多謝父母與太太，並再次哽咽：「多謝爸爸媽媽，我本身諗住放棄唔做呢行，但因為佢哋而令我繼續，多謝太太，因為疫情我冇工作做，佢話佢有份全職，由佢頂住，希望我將來可以頂晒，唔使你頂。」最後他呼籲大家繼續支持香港電影及舞台劇。

受訪時麥沛東坦言感到很混亂亦沒有想過得獎：「我做咗十年舞台劇，雖然幸運但認受性唔高，當初係父母堅持我去追夢，所以考咗幾次演藝學院。」他希望將來可多拍電影，問到如何慶祝？他稱今晚會回家跟太太吃東西以及跟父母通電話。

韓星池昌旭獲頒新世代獎，他表示十分榮幸，問到認為新世代演員要具備甚麼條件？他說：「要不斷堅持同挑戰。（有冇興趣來港拍戲？）有好角色同劇本一定要搵我，因為我一直集中火力在韓國發展。（想同邊個合作？）好多，好欣賞梁朝偉，我喺等候室見到佢，仲同佢合照，個感覺好好，唔知有冇機會合作，如果係真係好幸福。」他指今次未有時間四出觀光，希望下次到港可以品嘗港式食及四處逛逛。