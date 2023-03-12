黃妍嫌音樂會着得少布　好擔心演出時會走光

歌手黃妍（Cath）前晚在旺角麥花臣場館舉行一連兩晚音樂會，她以一襲以3D Printing製作出來的晚裝登場，唱出多首自己的作品《世界以痛吻我而我歌唱》、《刮骨》及《牆身有裂》外，又唱日文歌《who I am》及國語歌《末日狂花》，全晚甚少說話的她有感而發道：「我極度慢熱，好多感謝嘅說話都唔係太識表達，但好感恩身邊有一班好好嘅團隊、朋友，同埋有大家，會忍受我好乞人憎嘅性格，然後繼續陪我一齊行。」

音樂會上她選唱了好多別人的歌，Cath指很多都是自己偶像的歌：「好似milet同鬍子男都係我近期好鍾意嘅日本歌手，《Pretender》更加係我嘅《天光前》創作reference，我本身唔識日文，啲歌又好鬼難唱，今次就當係挑戰自己，好在有練聲亦練得密，先應付到。」

至於日文歌，Cath表示早在新年期間已開始練習，而且找了懂得日文的同事執拼音，才能唱得如此流俐，順利過渡。而她的歌衫，Cath形容為「少布、有仙氣、有型」，所以她在台上都不停讚賞自己好靚，不過騷後她說：「喺大家眼中應該唔覺得性感，但其實fitting時係驚嘅，因為好少布，好擔心會唔會走光、好凍或者顯肥，但團隊幫我喺衫上做咗好多機關，上台後就完全冇呢個擔心了！」