亞洲電影大獎︱阿部寬奪最佳衣着：很開心在港獲獎

第十六屆亞洲電影大獎今晚（12日）在香港故宮文化博物館盛大舉行，現場雲集亞洲影壇紅星，他們的紅氈造型也成為亮點之一，為隆重其事，亞洲電影大獎聯同贊助商盛泰國際將首次頒發AFA X STI最佳衣着大獎，評審團陣容強勁，包括盛泰國際創辦人兼主席拿督梁詩麗、美術指導張叔平、李嘉欣以及著名設計師Hun Kim等，得主將獲得由張叔平設計的獎座外，還有The Sail Melaka X iPANDAS萬希泉陀飛輪手錶。

最佳衣着獎由拿督梁詩麗負責頒發，由日本著名男星阿部寬奪得，阿部寬一身黑色西裝配合黑色煲呔上陣，大方得體，他表示非常榮幸獲得此獎項，開心跟來自世界各地的電影人共聚一堂，他憶述多年來在電影行業中演過無數角色，並謂香港對他來說是一個特別地方，因為他曾經在這裏拍過電影並有美好回憶，所以很開心在港獲獎。

阿部寬獲得「卓越亞洲電影人大獎」以及「最佳衣着獎」，問他是否覺得大豐收？他坦言：「我剛才呆呆滯滯坐喺下面，突然被叫上台攞獎，真係冇諗過，所以覺得好驚喜。（覺得自己今晚好靚仔？）呢個問題好難答你。」至於再想挑戰甚麼角色？他自言連古羅馬人都演過，任何角色都不抗拒，只想尋求突破，問他會否想來港拍戲？他說：「都想，因為喺外地拍戲會帶來刺激感。我已經好耐冇嚟香港，尋日喺酒店食中餐，好期待再來香港拍戲。」