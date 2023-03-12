荒牧理沙 E奶熊孩子

內地人會用「熊孩子」嚟形容奀皮又唔懂事嘅細路仔，若然咁好彩畀你遇上一個，真係頭都大埋！但原來日本寫真界都有位「熊孩子」，唔止個樣生得可愛，身材仲好好添，佢就係來自熊本嘅荒牧理沙！

氣質迷人

日本寫真界有好多唔同氣質嘅女優，成熟、妖艷、肉感、青春、可愛乜都有，而對於一班想搵番初戀感覺嘅男士嚟講，純情學生妹就最吸引！就好似佐山彩香，曾有「國寶級可愛高中生」之稱，裙下之臣多不勝數，只可惜呢位美乳佳人年紀漸大，並已經退下火線，而今日同大家見面嘅荒牧理沙，絕對有資格成為佐山彩香嘅接班人。

今年21歲嘅理沙妹妹，初出道嘅時候，面孔清純羞澀，成個情竇初開嘅少女，家陣個樣仲要比之前靚咗，電力十足，氣質直逼上戶彩、北川景子等重量級女星！身材方面，理沙嘅體態豐滿得嚟不失線條美，上圍對E奶又夠晒份量，可以話係順眼又養眼！

熊本之最

講番理沙當初之所以入到藝能界，因為挾住「熊本最可愛之女高中生」呢個稱號，話說佢讀緊高中時，以熊本代表身份參加咗一個叫「Miss Con」嘅高中女生選美活動，雖然空手而回，但就令佢人氣急升，獲得家鄉熊本縣嘅媒體邀約做節目，亦因此吸引到多家藝能事務所嘅注意，據聞一度有成30家以上嘅事務所希望將佢收歸旗下。

踏足藝能界之後，理沙嘅工作愈嚟愈多，除咗上電視，仲做埋舞台劇同拍寫真！最近，阿妹參加一個德州撲克比賽，將會同一眾寫真女優爭冠軍，希望佢可以旗開得勝啦！