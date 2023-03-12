郭偉亮當面數杜如風缺點：冇責任感淨係顧住玩！

「日本旅遊達人」杜如風與糖妹為J2節目《鋪鋪Poker》擔任嘉賓，節目主持郭偉亮（Eric）、劉浩龍與杜如風相識逾20年，大家老友鬼鬼，Eric一開始就毫不客氣大爆杜如風的黑材料：「呢15年所有人都放棄咗佢，佢係一個冇責任感、淨係顧住玩、從來唔守時嘅人，約佢今日可能第二日先到，真係好離譜。」不過令Eric震驚的是，今時今日的杜如風已變得事業心重、有規律及準時，杜如風之前為拍攝旅遊節目《解風東京》而事先減掉20磅，她解釋洗心革面的原因：「我冇遲到幾年喇，係喺我開始冇乜嘢做嘅時候，覺得自己係咪應該做返好啲個人呢，依家我有早到㗎。」糖妹問起杜如風將來結婚會否計劃生小朋友，Eric即搶答︰「我諗做佢嘅小朋友都唔想出世。」難得杜如風都有同感：「都幾大鑊㗎！」

至於糖妹原來跟節目主持陳欣茵有淵源，兩人在剛播完的劇集《新四十二章》中，有不為人知的連繫，欣茵曾為糖妹擔任替身，糖妹笑言：「武打有替身，原來文戲都有替身，以為我咁勁有文替呀，因為咁啱一拍完我就走咗，導演要搵人借返個膊頭。」欣茵透露拍時要戴上糖妹的齊蔭頭套及衫，出來的效果非常好：「雖然一啲都唔似，不過導演話唔錯，呢個身高Fit。」糖妹補充：「頭先度過我哋係一樣高。」而首次拍動作劇的糖妹事前受了一個月吊威吔、學拳及耍劍的訓練，她笑言矮人舞劍有好處，因為手短刺出去也不夠近，絕對不會傷到人。問到唱歌及演戲二者揀，糖妹較貫徹始終，選擇前者。

另外，杜如風近日在社交網直播宣傳《解風東京》，有網民指她似歌手衛蘭，不過杜如風講笑表示：「其實我覺得有啲似邵音音。」不少網民都關心杜如風的感情生活，她坦言：「我都想有拖拍，又冇人追。我想講做咗十幾年旅遊節目，拍攝期間從來都冇艷遇，你話死唔死，喺香港已經冇，但無論去到世界邊一個地方，都係冇艷遇，呢件事從來冇都好沮喪，不過算啦靠自己。」她笑言9年沒有拍拖，目前要求已經不高，有眼耳口鼻齊就可以。