洗白白要用肥皂或梘液，但大家有冇留意到唔少成人電影都會出動肥皂嚟製造誘人效果？以下嘅情色話題都同肥皂（Soap）有關，會唔會令你嘅慾望大爆發呢？

Drop the Soap 雙重意思

唔少人都聽過「喺男浴室內唔好彎腰執番梘」呢句忠告，原來情色俚語「Drop the Soap」嘅意思都一樣，旨在提醒非同志嘅男士唔好喺赤條條嘅情況下，擺出「招郎入塞」嘅動作，而呢句俚語仲有另一個意思，就係命令對方擺好甫士，等待啪啪啪。

Soaping 梘液摩擦

成人服務業一向鍾意耍花招，務求滿足唔同恩客嘅需要，其中裸體按摩有所謂「Soaping」嘅玩法，意思指技師會剝光豬，將梘液搽喺自己身上，跟住貼身摩擦客人。喺日本嘅風俗業亦有類似玩法，名叫「素股」，呢種服務嘅出現，源於當局制訂嘅「賣春防止法」有唔可以進行活塞運動嘅規定，所以風俗孃只好喺兩腿同屁股之間搽上乳液，然後摩擦客人嘅重要部位，直至對方發射升空為止。

《Soap Me Up Baby》 睇得舒爽

男女雙方成身搽滿梘液互相按摩，諗起都覺得爽，有埋畫面就更加誘人！一於搵番四仔片廠Fantasy Massage喺2015年推出嘅《Soap Me Up Baby》嚟重溫吓。影片由Kortney Kane、Lizz Tayler、RayVeness等巨乳脫星孭飛，劇情講述失戀男主角諗住揼骨按摩，估唔到一入房就被巨乳技師捉去沖涼，仲用對巨乳幫佢搽番梘，之後發生乜嘢事，係人都諗得到。香艷嘅肉體接觸，脫星嘅激烈反應，配合大量主觀角度鏡頭，令四仔迷睇得投入，難怪被AVN評為500套必睇四仔之一！

同場加映：中山文香爆乳Soapland

Soapland即係泡泡浴，係日本風俗服務業嘅一種玩法，亦係AV常見嘅題材之一，而講到近年備受好評嘅作品，首推MOODYZ喺2021年推出嘅《前童星的爆乳Soapland泡姬風俗初體驗》，而呢套AV嘅最大賣點就係由爆乳女優中山文香演出。翻查資料，喺1997年出生嘅佢，真係做過童星，讀書期間參加過舞台劇同電視劇演出，明顯地好嚮往成為鎂光燈嘅焦點，難怪長大後會踏上AV女優之路。