【是日通勝】

農曆二月廿二

癸卯年 乙卯月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：晚上11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、作灶、飾垣

忌：栽種、蓋屋、祈福

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、26、30

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：判斷力差，易顧此失彼，謀事要識分輕重。

金牛座：不要事事指望運氣幫忙，最緊要做好自己。

雙子座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

巨蟹座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

獅子座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

處女座：事業遇阻力，別以為拍上司馬屁就能過關。

天秤座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

天蠍座：幸運指數排第一，有機會獲一筆意外之財！

人馬座：運勢不錯，惟獨事業運稍遜，需謹言慎行。

山羊座：遇到不如意的事要冷靜，勿被負能量騎劫。

水瓶座：長期工作導致雙眼疲累，需好好休息一會。

雙魚座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 人緣旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，心煩意亂，麻煩事接連發生。

牛：士氣差，易分心，事業發展停滯不前。

虎：近朱者赤，多親近樂觀的人，獲益不淺。

兔：運氣低迷，判斷力差，易做出錯誤決定。

龍：事業運上升，獲貴人指點，漸入佳境。

蛇：對感情缺乏信心，疑神疑鬼易觸怒伴侶。

馬：諸事不順，心不在焉，謀事需注意細節。

羊：精力充沛，事業上不乏發揮所長的機會。

猴：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

雞：財運下滑，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

狗：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

豬：進修好時機，要好好把握，易得到啟發。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

不淨除，方難悉除

新冠疫情開始慢慢轉變成風土病，過去幾年不停有高人跳出來，借用玄學去作出預測，又提出甚麼方法平疫，成效有目共睹。

中華文化不是賣生草藥，為甚麼今天仍有好多人對這種文化存在誤解和歧視，先賢智慧懂得搜集，不是只有一人說而前人未所講及。

古聖先賢留下許多寶貴玄學道理，只有赤子之心，無有利益之嫌，信則益，疑則虧，只有真正傳承才是世界，不是自封為首。

正如諾貝爾獎獲得者屠呦呦女士，運用中醫五行理論的「青蒿素」解決了橫行非洲的瘧疾，救人無數。因此我們要分辨一些為了私欲不停刷存在感去吸收崇拜追隨者的人，防止一切不尊重中華文化傳承智慧的行徑。

知道自己五行多或少，便可以為自己去布局，化繁為簡，以簡制繁。

雖然我們無法從頭來過，但可以重新開始，不一定贏在起步點，有可能贏在轉折點。

你有拋棄我的權利，我有讓你後悔的實力。