亞洲電影大獎︱湯唯封后　梁朝偉稱帝愕然：唔係呀嘛！

影星梁朝偉於今屆亞洲電影大獎勇奪影帝殊榮，而頒獎禮前夕獲大會宣布頒發「亞洲電影貢獻榮譽大獎」，雙喜臨門，難怪昨晚他壓軸現身紅地氈時一臉風騷，對於成為一眾藝人集郵目標對象，他更幽默追問真偽，顯然心情靚到爆！

《第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮》昨晚於香港故宮文化博物館舉行，吸引不少內地、港、台、日、韓及海外多位紅星現身撐場，包括韓國影帝朴海日、任時完、日本影帝阿部寬、著名導演是枝裕和、濱口龍介、台灣女星王淨、宋芸樺、林柏宏、曾敬驊，本地薑方面則有影帝梁朝偉、洪金寶、王丹妮及男團MIRROR四子等，場面熱鬧！

有份角逐影帝的梁朝偉，最終揮低對手朴海日、西島秀俊、鈴木亮平、張譯及莫森塔納班德，再下一城奪「最佳男主角」，宣布賽果一刻他表現愕然，更自言：「唔係呀嘛！」及後上台發表得獎感受時表示非預料之內，故沒有準備得獎感受。最佳女主角則為《分手的決心》的湯唯奪得。

偉仔並獲頒「亞洲電影貢獻榮譽大獎」，他以黑色西裝配波鞋壓軸亮相紅地氈，帥氣十足！提到不少藝人同聲表示想跟他集郵，他幽默笑說：「真定假？好開心喎！」及後他踏上頒獎台時更獲全場歡呼，偉仔還笑說：「好在有得上台。」更指該獎項歸功於40年演戲生涯以來，跟他合作過的台前幕後。

洪金寶奪終身成就獎

失落影帝的朴海日於頒獎禮前受訪，透露每次出席頒獎禮均喜歡留意下榻酒店周邊環境及到附近散步，今次也不例外，更特別想向「終身成就獎」得主洪金寶送上祝福：「他的電影影響我好多，記得當年我未做演員時，已經睇好多洪金寶嘅電影，特別對《五福星》系列印象深刻，覺得佢好有活力。」談及一眾對手，朴海日表示有看過偉仔昔日的《花樣年華》，亦對日本影帝西島秀俊印象深刻，大讚對方演出很真摯及有說服力。

至於憑韓國電影《孩子轉運站》勇奪「最佳導演」的是枝裕和深受現場演員歡迎，更成為他們的頭號集郵對象，對此他連聲表示謝謝，問到想與哪些亞洲演員合作？他表示：「有很多，之前出席金馬獎時同桂綸鎂一齊上台頒獎，覺得佢好靚、好魅力，但暫時未有合作計劃。」

「最佳男、女配角」分別由《愛是自私》的宮澤冰魚及《緊急迫降》的金素辰奪得，任時完雖然失落男配獎，但未感失望，受訪時更分享拍攝點滴，而談到近日接受鄭裕玲（DoDo）訪問，對方社交平台僅追蹤了三位帳號，任時完是其中一人，他笑說：「喺韓國睇咗好多佢演嘅喜劇，驚訝佢對我嘅作品瞭如指掌，佢喺社交網Follow我，覺得好自豪。（想同佢合作？）如果可以，係我莫大嘅榮幸。（點說服佢？）我可以就佢，或者同佢一齊做電台節目。」至於「最佳新演員」由麥沛東憑電影《正義迴廊》揮低大熱王丹妮及IU跑出；韓星池昌旭則奪「新世代獎」。

從影62年的洪金寶獲「終身成就獎」，大會於頒獎前先播出他昔日作品片段，及後撐住拐杖上台的他，獲全場嘉賓起立鼓掌，他直言本來心情平靜，但又突然很想喊。