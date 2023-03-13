激罕︱唐詩詠爆乳婚照曝光　同馬國明深情咀嘴

唐詩詠於無綫劇《隱形戰隊》中，有一場穿婚紗跟馬國明咀嘴的戲份，雖然拍出唯美感，但馬國明笑言只記得當日拍得相當急趕，因要在日落前完成！

馬國明與唐詩詠於《隱》劇中飾演一對過氣情侶，經常在戲中互窒，但明顯心裏仍有對方，劇中有一場2人於戶外影婚紗相的戲份，穿上露肩低胸婚紗的詩詠，俯身甜笑時大拋事業線，十分養眼，並與馬國明深情一吻，認真浪漫！但據知劇情並非甜蜜愜意，今晚播放的一集，馬國明需要勇救唐詩詠，女方身受重傷，生死未卜。

親密戲前唔使備案

問到拍婚紗戲有何難忘事？馬國明笑言：「好記得嗰日好趕，因為要追太陽，日落之前拍晒，所以真係趕到屎淋尿瀨，呢個係最難忘。（詩詠着婚紗係咪好靚呀？）喺Ocean（馬國明劇中角色）眼中梗係最靚。」提到劇中艷福不淺，跟劉佩玥、唐詩詠有不少親密互動戲份，問他咀詩詠前可有跟未婚妻湯洛雯備案？他即Man爆表示：「唔使，拍戲之嘛，又唔係啲乜嘢激情戲，唔使備案。」

而詩詠在劇中角色頗為沉重，相反劉佩玥為查案不時要風騷示人，劇中暗戀馬國明的她，更劇意穿短裙扭PAT走向馬國明前度唐詩詠面前打招呼，宣戰味濃，十分搞笑。