水着偶像從良　3兒單親母小倉優子苦讀考大學　結果係...

日本前水着女星小倉優子，去年與第2任牙醫丈夫正式離婚，便成為單親媽媽，獨力照顧跟2名前夫所生的3名兒子。為了養大3條化骨龍，她在工作上更加努力，去年參加電視節目，挑戰考入日本著名學府早稻田大學。

39歲的小倉優子，就讀高中時已加入藝能界，其後雖然成功考上大學，但因工作忙碌，無奈選擇輟學，因此學歷只有高中程度。她今次為了考入早稻田大學教育系，每日清晨5點起床讀書，同時兼顧家庭與工作。經過一年多的寒窗苦讀後，節目日前公布其考試結果，雖然未能考入第一志願的早稻田大學，其餘報考的3間大學亦告落榜。但她卻成功考入白百合女子大學，而學習院女子大學亦獲候補資格。

她表示：「我經歷2次離婚，令兒子也經歷2次痛苦的回憶。我討厭沒有學識的自己，所以希望透過考入大學令自己有所改變。雖然早稻田大學考試結果是這樣，我覺得是一個新的開始，而不是到達終點。」兒子則安慰她：「只讀1年就去考早稻田果然很難，說不定2年就有機會考上。」言下之意也鼓勵媽媽重考。雖然小倉未透露是否去就讀白百合女子大學，但已令網友相當佩服她。