Baby體重跌至新低　黃曉明傳與秦嵐延續初戀

內地男星黃曉明與Angelababy離婚後，事業運各走極端，前者主持了5季美食節目揚威海外，有傳新一季獲邀到泰國拍攝，其初戀情人秦嵐更是嘉賓之一，變相一對舊情人將朝夕相對數個月。而Baby被指人氣下滑，近日暴瘦至新低點！

45歲內地男星黃曉明，去年初宣布與Baby結束7年婚姻後，有指網紅新歡葉坷已融入家中，獲邀出席家庭宴會。而他憑雄厚資源及人脈，事業運不跌反升，共主理了5季內地綜藝節目《中餐廳》，有指節目一直收視高企，新一季傳將移師泰國取景，爆料者透露：「《中》是電視台的王牌節目，受歡迎程度已伸緩至外地，今次受泰國方面主動邀請，希望帶動當地旅遊業。」

網民質疑可信性

網上同時流出嘉賓名單，除元老級「店長」黃曉明外，還有內地小花楊超越、王俊凱及熱爆劇《慶餘年》男主角張若昀，但「花生度」最高絕對是黃曉明唯一公開的初戀女友秦嵐，一對舊情人再聚，話題十足。不過，網民認為秦嵐加盟機會不大，因要顧及現任緋聞男友、楊冪舊愛魏大勛的感受。

至於Baby被指失去前夫的光環後，工作量與人氣下滑，昔日是巴黎時裝周常客的她今年冇影，手頭上的劇集及廣告亦不多。近日她為雜誌影靚相，雖然努力谷出「小波地」，但背脊琵琶骨凸出，巴掌臉愈來愈細，Fans心痛暴瘦的她體重跌至新低點。