娛圈單打︱愛足廿年成佳話　各取所需是雙贏

台灣美女徐熙媛（大S）自與大陸前夫汪小菲不歡而散後，隨即閃嫁20年前南韓舊愛具俊曄。兩人再續前緣成為一時佳話，日前更迎來結婚一周年的大日子，旋即登上微博熱搜冠軍，引發兩岸三地網民熱議。

眾所周知，大S和具俊曄跨越近四分之一個世紀的緣分得以再續，乃係源於具俊曄得悉大S離婚，膽粗粗致電佳人，難得的是大S這麼多年來都沒有更改電話號碼，由是一拍即合。坊間對於這段奇緣大多送上祝福，認為真愛在世間真正存在，具俊曄更不怕肉麻多番示愛，揚言自己前世一定拯救過地球，今生才能和大S廝守；又承諾「此生都會愛她勝過我自己」。深情若此，難怪惹來女網民羨慕嫉妒恨。

講句老實話，二人的世紀姻緣當然情真意切，否則根本不可能重新走在一起，但從現實角度看，二人舊夢重溫也算是各取所需。

一來大S經歷上一段失敗婚姻，與前夫一家鬧得非常難看，忽然有個男人橫空而出，高調示愛，一段宿世傳奇就此誕生，女人唔冧至奇、前夫唔㷫才怪；二來具俊曄所屬的男團組合，廿多年前雖然紅極一時，但畢竟已是陳年舊事，現在早就不是他的天下。如今成為「台灣女婿」，轟動兩岸三地以至南韓娛樂圈，知名度大大提升，曝光率和工作量亦一下子暴增，怎麼看都是贏家。

可能見過鬼怕黑，失過一次婚的大S有言在先，不會再舉辦婚禮、不會再生孩子、不會移居南韓，擺明不會因為愛情而沖昏頭腦。近日頻傳大S懷孕，講到似層層，經紀人卻連忙否認，可見她也有其堅持。