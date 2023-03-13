奧斯卡不斷更新 哥連慕迪多奴動畫奪最佳動畫打響頭炮

國際影壇盛事、《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今晨於洛杉磯杜比劇院舉行。

08:02：擔任主持的Jimmy Kimmel出場即搞笑表示好難想像史提芬史匹堡唔抽大麻但拍到《ET外星人》

08:21：奧斯卡金像大導演哥連慕迪多奴 憑《《吉勒摩·戴托羅之皮諾丘》》獲最佳動畫

08:30：華裔男星關繼威大熱奪奧斯卡男配角激動爆喊

08:35：關繼威獲獎後，珍美李寇蒂絲亦憑同一電影《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳女配角

09:05：最佳攝影由德國戰爭電影《西線無戰事》奪得

09:08：甄子丹出場介紹《奇異女俠玩救宇宙》歌曲《This Is A Life》

09:18：最佳化妝與髮型由《鯨》奪得

09:28：最佳服裝設計由《黑豹2：瓦干達萬歲》奪得

09:44：德國電影《西線無戰事》奪最佳國際電影。

09:57：Lady GaGa現場表演《壯志凌雲：獨行俠》提名主題曲《Hold My Hand》。

10:05：《四個婚禮一個葬禮》老拍檔曉積文與安迪麥杜維一同頒最佳美術設計，結果由《西線無戰事》奪得。

10:12：最佳原創配樂由《西線無戰事》的Volker Bertelmann奪得。

10:23：美國女星兼導演Elizabeth Banks出場頒最佳視覺效果，並與她的導演新作「大毒Bear」出場，她以沙啞的聲音笑指台下眾星包括妮歌潔曼只是視效不是真人。結果，《阿凡達：水之道》獲獎。

10:33：巴巴多斯天后Rihanna出場表演《黑豹2：瓦干達萬歲》最佳原創歌曲提名的《Lift Me Up》，今次是她繼上月美式足球《超級碗》之後再度大住肚表演，台下的歌手男友A$AP Rocky被影到舉牌向她致敬。

10:39：「蜘蛛俠」安德魯加菲與「黑寡婦妹妹」Florence Pugh一同頒最佳原著劇本給《奇異女俠玩救宇宙》，編導The Daniels（Daniel Scheinert及關家永）興奮獲獎。至於最佳改編劇本就由《沒有聲音的女人們》奪得。

10:53：《壯志凌雲：獨行俠》獲最佳音響。

10:57： 最佳原創歌曲最終由印度電影《革命雙雄》（RRR）的《Naatu Naatu》奪得。

11:00：尊特拉華達上台介紹「逝者」致敬部分時提及已故拍檔奧莉花紐頓莊時一度哽咽。

11:08：最佳剪接由奪得《奇異女俠玩救宇宙》。

11:10：最佳導演由《奇異女俠玩救宇宙》編導The Daniels（Daniel Scheinert及關家永）奪得，今次是他們繼劇本之後再獲獎。