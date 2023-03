奧斯卡︱華裔男星關繼威大熱奪男配角激動爆喊

現年51歲的美籍越南華裔男星關繼威憑科幻賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)以頂頭大熱姿態勇奪奧斯卡最佳男配角,為華人爭光!

今次關繼威是繼1985年已故美籍越南華裔男星吳漢勇奪最佳男配角之後,第2位獲奧斯卡的華裔男星。首次獲提名的關繼威擊敗多位演員包括《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)的Barry Keoghan、Brendan Gleeson、《攜步渡水橋》(Causeway)的Brian Tyree Henry以及《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的Judd Hirsch奪獎。關繼威領獎時表現激動,全場站起來歡呼拍掌,上台前與拍檔楊紫瓊擁抱,在台上致謝時更一度爆喊,接過獎後即親吻手上的小金人,並哽咽說:「感謝大家!我嘅旅程喺架艇(難民艇)度開始,我曾經留喺難民營1年。而不知怎樣我最終企喺荷里活最大嘅舞台上。佢哋講呢啲故仔只會喺電影入面出現。我真係唔相信呢個發生喺我身上。呢個係美國夢!」而他亦表示自己欠了一生最愛-老婆Echo,因為她20年來一直向他表示有日美夢會成真。查實之前關繼威已憑《奇》橫掃《金球獎》以及《演員工會獎》等多個頒獎禮共63個獎項。

關繼威是童星出身,1984年憑史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的賣座電影《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)走紅,除了演員之外,他亦是動作指導、副導及助導。2001年他亦接拍港產片《無限復活》,同片有鄭伊健及張栢芝。