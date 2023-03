美國女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)擊敗《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)勁敵安琪拉貝茜(Angela Bassett),奪得最佳女配角。

她致詞時表示:「我知道睇落好似我自己一個企喺度,但其實唔係。我係代表幾百人攞獎。」她提起自己片中台前幕後拍檔包括楊紫瓊、她多年來拍的類型片粉絲、她的家人與已故演員父母東尼寇蒂斯(Tony Curtis)與珍納李(Janet Leigh),忍淚望天張開雙臂說:「我哋贏咗奧斯卡啦!」