So Ching開騷獲阿Mo鼓勵　Winka預告：COLLAR演唱會見！

女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）與陳泳伽（Winka）昨晚（12日）在九龍灣E-MAX舉行首個二人音樂會，隊友阿Gao、Candy 、芯駖到場睇騷支持。音樂會原本去年8月舉行，但因發生MIRROR紅館墮屏事故而延期，So Ching與Winka以仙氣裙唱出林家謙的歌曲《神奇的糊塗魔藥》打頭陣，但身為COLLAR唱歌擔當的Winka唱到尾段卻突然感觸失準，出現甩嘴情況，停頓了一會，So Ching表現淡定接住繼續唱，完成此曲後她抱抱Winka給予安慰與鼓勵。

唱第一首歌就出現失誤的Winka迅速收拾心情，隨後獨唱多曲包括自己歌曲《無名》、《一手造成》為她收復失地，挽回信心，展示應有唱功。而狀態甚佳的So Ching之後獨唱多首歌曲包括《小心地滑》、《我地》、《窮人的薔薇》，較少獨唱的她展現獨當一面的水準，獲得不少歡呼聲。最後兩人以COLLAR歌曲《The Bright Side》作完結。完騷後粉絲仍不願離開，後來So Ching與Winka再上台，她們說：「我哋真係冇encore架。」兩人清唱一段COLLAR歌曲《Call My Name﹗》，Winka清唱鄧紫棋歌曲《where did you go》說：「you guys should go home」，期間又透露有意舉行演唱會，Winka續說：「轉達阿Wing（指經理人）所講，COLLAR演唱會見，相信佢講會好快。」歌迷才滿意慢慢離開。

So Ching與Winka完騷後受訪，講到音樂會表現，Winka自認有不少失準給自己60分：「開始喊啦、又發台瘟、《狂人日記》可以唱得再好啲，但唔緊要，因為太過緊張，屋企人、細佬嚟咗，細個唱歌細佬成日話我唱得好難聽，知佢係口是心非，第一首歌望到細佬對眼，再望到So Ching就頂唔順，落台即刻胃痛。」演出令人眼前一亮的So Ching則謙虛地給自己50分，覺得有些歌綵排時唱得好點，希望下次再做好點，她說：「唱《當我迷失時聽著的歌》有一兩下想甩，因為好多屋企人，父母、婆婆都嚟咗，首歌係關於屋企，要避開佢哋眼神先唱到。」

講到COLLAR若舉行演唱會是否已準備好？Winka說：「阿WING講架，幾時就唔知，年尾唔知得唔得呢﹖完全ready就唔敢講，要畀觀眾評分，會盡力READY。」So Ching則說：「循序漸進，每個時間、地點、做緊嘅事情，都有唔同進程，唔想逼自己，太過逼自己做一啲未ready或者唔鍾意O既事會做得唔好，慢慢嚟。」So Ching透露男友李啟言（阿Mo）也知道她開騷，更作出鼓勵：「佢話加油，你一定得嘅。」講到阿Mo康復進展？她說：「同代禱信所講差唔多，一步一步慢慢習慣緊治療，要畀時間佢。」一直親力親為照顧男友的她，被問到請了看護是否能為她分擔？So Ching說：「依家都係了解中，唔係咁容易請到。普遍嘅人會咁諗，但要教啲看護、工人，要好多時間令佢哋熟習，咁我先安心交畀佢哋。」