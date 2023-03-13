糖妹相隔5年廣州再開騷　騷後情不自禁攬鐵粉

歌手糖妹（Kandy）日前假廣州舉行《明天地圖音樂會》，開騷前來自各地的歌迷早已在場外排隊等候入場，力爭和偶像見多幾面的機會，而相隔5年再在廣州開騷的她亦不負眾望，送上不少驚喜。

甫開場，Kandy一改以往齊陰及丸子頭的稚氣形象，身穿香檳色長裙、搭配一雙白色長靴現身，一口氣送上《我最愛糖》、《在這家》的糖兄妹時期經典歌曲，激起糖妹「這粒甜糖」的回憶，之後就大唱Solo歌曲，當然少不少唱翻唱歌，包括有《我的驕傲》、《初戀》及《反對無效》等。

她亦首度現場演繹由言承旭主演的電視劇《夏花》主題曲《我的你》，及尚未正式推出的新歌《明天地圖》，她表示：「音樂會以新歌為名，係想歌迷一齊回顧以前走過嘅路，同時亦有啟航出發，開始新嘅冒險旅途意思，希望鼓勵大家，就算未來充滿未知數，遇到困難時，總要相信明天係充滿希望，正如歌中所唱『就算面前沒有明天地圖，踏着繁星都可以找到記號』。」

Kandy得知不少歌迷遠道而來，在騷後情不自禁擁抱「鐵粉」，之後舉行1小時的影相、簽名會，她不捨說：「今年將會努力投入出新歌，希望喺下次每一站，都可以加自己嘅新歌，再享受舞台上、帶給歌迷喜悅，黃貫中大哥寫咗新歌畀我，我會趕快填詞架啦。」