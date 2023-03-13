李芷晴搞處女粉絲聚會　傻女擔心冇人嚟

藝人李芷晴憑甜美笑容俘虜不少粉絲，近年她參與長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》而成功入屋，加上在《香港小姐再競選》的亮麗表現引起觀眾關注，最近芷晴終於舉辦了第一次粉絲聚會，令她既感動又開心，芷晴表示：「最難得嘅係今次聚會嘅流程全權交晒畀我入行以嚟嘅第一個粉絲去安排，真係好多謝佢，佢由我2018年選港姐嘅時候就已經默默咁支持我，幫我經營粉絲網頁，每次出活動都會現身比鼓勵我，呢幾年都冇放棄我，所以我都好放心交畀佢安排。」她指聚會當日主要是聊天、影相及玩遊戲，由於粉絲們知道芷晴跟何泳芍老友鬼鬼，故特別安排對方作神秘嘉賓，令芷晴驚喜萬分。

芷晴透露初時擔心未必有粉絲報名，笑言有想過叫家人來充撐場面，怎料人數比預期多：「一出Post就即刻有30幾人報名，結果我哋本身訂嘅場地都唔夠位安排晒所有人，所以有啲人報咗名最後都安排唔到，真係唔好意思，下一次會租一個大少少嘅場補償番，同埋應承咗今次報咗名但係安排唔到嘅人，下次可以優先處理。」她坦言沒想過有這麼多人支持自己，她感嘆：「佢哋係細心到有啲連我自己都唔記得嘅經歷佢哋都會記得，個感覺真係好神奇，好感謝大家。」她稱粉絲的支持成為她進步的動力，並揚言一定不會辜負粉絲。