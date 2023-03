奧斯卡｜楊紫瓊贏姬蒂班查成為首位亞裔影后：多謝香港！

《第95屆奧斯卡金像獎》公布最佳女主角賽果,馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),擊敗勁敵《TÁR》澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett),成為奧斯卡史上首位亞裔影后。

她上台致詞時表示:「多謝,多謝。對所有同我似樣嘅細路仔同細路女,呢個係希望同可能性嘅燈塔。呢個係證明夢想可以宏大,同埋可以成真。女士,唔好畀任何人話你聽你已經過咗全盛時期,永遠唔好放棄。」她多謝導演、電影公司與台前幕後,再多謝母親:「但,我要將呢個獎獻畀我媽咪,同埋世上所有媽咪,因為佢哋真係超級英雄,冇咗佢哋我哋今晚冇人可以喺度。佢已經84歲,我會帶呢個獎返屋企畀佢。佢依家喺馬來西亞同親友睇緊直播。我愛你哋。我會將呢個獎帶返家鄉畀你哋。」最後她不忘多謝香港:「仲有係我開始事業嘅香港嘅大家庭,多謝畀我企喺你哋膊頭上面,扶我一把,令我今日可以喺呢度。仲有係我嘅契仔女、我姊妹、佢哋所有人、我兄弟、同……噢,天呀,我嘅屋企人。多謝,多謝,多謝電影學院。呢個係締造歷史!多謝!」

楊紫瓊與姬蒂班查在賽季一直各有贏獎,令到賽果更難預料。其他入圍者包括《金髮夢露》(Blonde)的古巴女星Ana de Armas、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的美國女星米雪威廉絲(Michelle Williams)、以及《To Leslie》的英國女星Andrea Riseborough。