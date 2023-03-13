奧斯卡｜楊紫瓊贏姬蒂班查成為首位亞裔影后：多謝香港！

《第95屆奧斯卡金像獎》公布最佳女主角賽果，馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），擊敗勁敵《TÁR》澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett），成為奧斯卡史上首位亞裔影后。

她上台致詞時表示：「多謝，多謝。對所有同我似樣嘅細路仔同細路女，呢個係希望同可能性嘅燈塔。呢個係證明夢想可以宏大，同埋可以成真。女士，唔好畀任何人話你聽你已經過咗全盛時期，永遠唔好放棄。」她多謝導演、電影公司與台前幕後，再多謝母親：「但，我要將呢個獎獻畀我媽咪，同埋世上所有媽咪，因為佢哋真係超級英雄，冇咗佢哋我哋今晚冇人可以喺度。佢已經84歲，我會帶呢個獎返屋企畀佢。佢依家喺馬來西亞同親友睇緊直播。我愛你哋。我會將呢個獎帶返家鄉畀你哋。」最後她不忘多謝香港：「仲有係我開始事業嘅香港嘅大家庭，多謝畀我企喺你哋膊頭上面，扶我一把，令我今日可以喺呢度。仲有係我嘅契仔女、我姊妹、佢哋所有人、我兄弟、同……噢，天呀，我嘅屋企人。多謝，多謝，多謝電影學院。呢個係締造歷史！多謝！」

楊紫瓊與姬蒂班查在賽季一直各有贏獎，令到賽果更難預料。其他入圍者包括《金髮夢露》（Blonde）的古巴女星Ana de Armas、《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）的美國女星米雪威廉絲（Michelle Williams）、以及《To Leslie》的英國女星Andrea Riseborough。