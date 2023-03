【得獎表】《奇異女俠》橫掃7獎成為奧斯卡大贏家

《第95屆奧斯卡金像獎》舉行完畢,結果,楊紫瓊主演的賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)大殺四方提名11項捧走7項成為大贏家!除了獲最佳電影之外,楊紫瓊亦「一擊即中」以頂頭大熱姿態擊敗「最強對手」姬蒂班查(Cate Blanchett)捧走最佳女主角,成為首位獲影后的亞裔人士,為華人爭光!

除了楊紫瓊之外,同片的華裔影星關繼威以及美國女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)亦勇奪最佳男女配角。此外,影片亦盡擸多個幕後獎項包括最佳原著劇本以及剪接等。

至於德國戰爭片《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)就獲4獎包括最佳國際電影。

《第95屆奧斯卡金像獎》部份得獎名單

【最佳電影】

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

【最佳男主角】

班頓費沙(《鯨》)

【最佳女主角】

楊紫瓊(《奇異女俠玩救宇宙》)

【最佳男配角】

關繼威(《奇異女俠玩救宇宙》)

【最佳女配角】

珍美李寇蒂絲(《奇異女俠玩救宇宙》)

【最佳導演】

The Daniels(《奇異女俠玩救宇宙》)

【最佳原著劇本】

《奇異女俠玩救宇宙》

【最佳改編劇本】

《沒有聲音的女人們》

【最佳國際電影】

《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)(德國)