《黑暗榮耀2》鄭星一　熟男穿搭Charm爆

因飾演《黑暗榮耀》而人氣飆升的魅力大叔鄭星一，私下穿搭也超型格搶眼！（互聯網）

累計觀看次數超過1億多小時，蟬聯多個國家排行榜冠軍的《黑暗榮耀》第1季在埋下多種伏筆之下完結，不少劇迷苦苦等待復仇劇情的開展，近日第2季終於上線，目前釋出的8集劇情讓大家都大呼過癮！而劇中飾演「禁慾系人夫」的鄭星一又再次引起大家的注意，他根本就是天生的衣架，將所有服裝風格都演繹得十分成熟有魅力。以下為大家介紹他的魅力裝扮，還同場加映大叔的腹肌照片，感興趣就要繼續看下去！

全套西裝穿搭

鄭星一作為成熟有魅力的大叔，全套西裝穿搭必不可少。雖然全套西裝一定不會出錯，但其實搭配不當會給人一種太過正式的感覺。鄭星一的全套西裝穿搭方法就是同色調的外套加褲子，需要注意的是在正式場合，大家應盡量挑選合身剪裁。若想有點花樣，就可以選擇Oversized的外套展現清爽不受拘束的自我風格。

文藝書生氣質

戴上眼鏡與不戴眼鏡的鄭星一是兩種風格，戴上眼鏡之後更顯書生氣質。雖然現在已經43歲，但歲數在鄭星一身上呈現出來的溫潤氣質，反而讓人更着迷。戴上眼鏡沒有擋住他充滿閱歷的眼神，反而讓人重點留意到他的眼神，帶着一絲絲憂鬱氣質。就像他在另一套劇集《Bad and Crazy》中，飾演心理輔導師一角時所戴的圓框眼鏡，就給人一種知性冷靜的成熟感。

簡單襯衫感覺隨性

型格大叔除了成熟，也有少年感的一面。簡單穿件襯衫，將釦子解開一兩顆，就感覺十分清爽利落。鄭星一選擇的襯衫普遍是單一色系，不算太合身的剪裁，材質多是有點皺褶幅度的棉麻，相比起挺身材質，會更有隨性感覺。