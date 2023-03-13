陳明憙搞藝術展　為大家解除心結

歌手陳明憙（Jocelyn）去年與作詞人Oscar和音樂人Cousin Fung共同創作的音頻治療單曲第四章《放下的頻率》，隨即在本地多間咖啡小店內設置了「放下的頻率回收盒」，鼓勵大家寫出放不下和很想放下的事情，然後投稿放入盒子，藉此釋放情緒，並將收集到幾百個故事之後，她跟本地6位藝術家從中挑選故事並創作成獨立的藝術品。

在「二月溫柔藝術展」的開幕派對中，她邀請了圈內多位好友陳曉華、蔡思貝、 AP潘宇謙、應智越、DJ謝茜嘉、龐景峰、徐肇平等等及一眾藝術家出席，她希望透過藝術家與市民的互動，將大家放不下的故事幻變成美麗的頻率，鼓勵大家對事情轉念，幫助解除心結，希望透過新嘗試的藝術活動，去推廣精神健康的重要訊息。

最近她一直努力工作，更積極進行新歌錄音，透露新作品已近完成階段，更有幸邀請得到文青界的音樂才子參與歌曲的錄製，將會是「音頻治療系列」的第五部樂章，她又表示：「其實每一個人發出嘅聲音都有獨特嘅頻率，呢啲頻率反映住個人情緒和想法。而呢次邀請嘅音樂人係以聲音辨識度高、感覺清新聲線見稱，希望大家一直支持我呢個『廣東歌音頻治療系列』。」