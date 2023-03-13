法式菜一向給人高貴優雅的風格，除了高級的Fine Dining菜式，還有小酒館的輕盈美食，再加上本地法國餐廳有多位的出名的法國菜名廚坐鎮，為客人帶來獨特法式體驗。

星級家鄉菜單

提到本地著名的法國名廚，擁有多粒米芝蓮星星的Olivier Elzer廣為港人熟悉，近日他宣布要改革Clarence的菜單，為客人提供多款套餐，當中的每月主題菜單，會有不同的風味和主題，如在這個3月，師傅的媽媽Dorothée Elzer成為客席大廚，為大家提供阿爾薩斯的傳統食譜，經典的Le Foie Gras d'Oie，是鵝肝拼配Kouglof忌廉蛋糕，配葡萄酒啫喱，美味傳統。L'Amer Bière選用阿爾薩斯蒸餾酒加豬手和Spatzle等煮成湯，啖啖肉很美味。另外還有牛肩肉、豬肩肉和羊肩肉入饌的燉菜、甜品有法國乳酪芝士蛋糕等，讓大家味蕾耳目一新。另外還有不時轉換的招牌套餐和午晚市套餐，任君選擇。用餐時，不妨考慮餐廳新推的神秘「de Cave」酒單，當中不乏珍品，用來配菜提升體驗。

周年晚餐

法國當地有不同的小餐館，讓大家輕輕鬆鬆品酒嘗美食，是和朋友聊天的好地方。中環法式餐館Town 93的行政總廚Lionel Bodros曾在希臘獲得「年度最佳糕點主廚」，也曾於米芝蓮三星餐廳擔任糕點行政總廚，因應餐廳1周年，首次供應晚餐，在3月的星期五及星期六更會打造主廚之夜，新菜單特別供應多款炙烤美食，當中包括牛肉他他、法式焗田螺、龍蝦醬汁意粉、烤肉美食有烤黃油雞、烤熟成斧頭扒和香烤爐魚等。在3月17日及18日，師傅會聯同星級法籍大廚Heloise Fishbach推出5道菜的主廚之夜，想吃就要留意了。

粉系早午餐

精緻法國美食配上美酒，風味更佳。法式地中海餐廳LPM Restaurant & Bar於3月21日起推出周末早午餐「La Vie en Rosé」，菜式包括有薄切吞拿魚、燉牛肉蘑菇自家製寬條麵和阿根廷青醬豬肉等名菜，以及10道由主廚Maurizio Pace精心設計的新菜式，當中包括布袋芝士撻、莙薘菜奄列、鮮嫩西蘭花天婦羅、祖傳番茄撻和雜錦蔬菜配魚子蘸醬及法式蛙腿配香蒜蛋黃醬等頭盤，主菜有法式釀蔬菜、魷魚墨汁意大利飯和香烤西冷等，甜品可選法式多士、雲呢拿芝士蛋糕和雲呢拿焦糖燉蛋。同時間，餐廳特別供應大瓶裝和1.5L的指定粉紅香檳，以及全新雞尾酒，讓大家配菜，更加吸引。