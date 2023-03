女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)封奧斯卡影后,成為史上首位亞裔影后,近月活躍社交網的周星馳(星爺)亦有送上祝賀,他於限時動態上載收看ViuTV直播的電視畫面,記錄楊紫瓊奪獎歷史性一刻,並表示:「Congratulations(恭喜)!」雖然2人同在8、90年代拍下無數港產片,現時同樣成為華人之光躋身國際影壇,但原來從影以來從未合作過,令網民期待有合作機會。

另外,楊紫瓊好友吳彥祖亦有出PO祝賀,透露當時同囡囡一齊收睇直播,囡囡興奮到跳起,吳彥祖更係忍唔住大叫,難掩激動心情。