Jeremy出新歌大玩暖昧　拍MV大跳「埋身」雙人舞

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出個人第4首單曲《Closer》，MV中分別以紳士和野性造型現身的他形成強烈對比，加上一頭粉紅色頭髮，營造出不同的浪漫感。Jeremy坦言以往的作品較沉重，今次想搞搞新意思，來個輕鬆、直接的感覺，他說：「愛情嘅題材最易引起共鳴，自己一直都好鍾意Shawn Mendes同Camila Cabello合唱嘅《Senorita》，所以都畀咗啲意見，然後就誕生咗今次嘅作品，係講一對男女未成為情侶之前嘅曖昧，想拖對方手仔嘅輕微身體接觸，但又唔夠膽嗰種緊張心跳心情。」

於新歌中參與度極高的他，不論在歌詞及MV方面也給出了很多意見，而歌詞也作出了多次改動，足見他的認真和勤力，亦因此當Demo完成他便即時收貨：「最初我同填詞人講希望歌詞『直白』，後來又覺得加返啲英文詞會聽得更舒服，改下改下結果出現咗8個版本，依家個版本係最滿意嘅，不過就辛苦咗填詞人。」

至於MV方面，他亦有向導演提出自己的構思，最終便演變出MV中食評家與餐廳老闆娘的愛情故事：「我一聽到首歌，腦海即刻浮現咗故事，幻想自己係一個特攻，喺餐廳遇上咗個女仔仲一見鍾情，但偏偏個女仔就係目標人物。」而為了配合劇情，Jeremy向導演要求挑選一位懂跳舞的女主角，於MV中大跳雙人舞，當中更不乏性感舞姿，他笑言只會點到即止，並沒有親暱舞步：「最多係掂下手仔，平時都係畀男舞蹈員包圍，今次算好埋身啦。」

談到演藝工作日趨忙碌，同時要兼顧生意如何分配時間？他説：「主力放喺演藝工作，生意有朋友同屋企人幫手打理，會有Me Time時間搵靈感同休息。」對歌影視同樣感興趣的他，直言希望能挑戰不同範疇，笑言希望演殺手角色：「就算搞笑嘅殺手都可以㗎，之前試過拍喜劇喺現場好開心。」至於音樂方面他則希望能有更多新嘗試，如K-Pop形式的跳唱歌、台式抒情歌等。他表示自己步伐或許較其他MIRROR隊友慢，但各人長處不同，最重要是覺得開心自在，慢慢累積經驗等待機會來臨。

Hair：Lydia Yung @CHIC Private I salon

Makeup：Cherie Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V, Rickyy Wong, Christian Louboutin

場地：HERE Studio