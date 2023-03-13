【親子旅遊】橫琴創新方　復活節玩探險

在珠海橫琴的創新方，是一站式休閒旅遊綜合體，在它其中的「橫琴國家地理探險中心」是獲美國國家地理授權，以VR、AR及4D等技術，設置出多達15項「探險」遊戲，可謂集遊樂、科學、親子互動元素於一身，為親子家庭提供全方位沉浸式互動體驗，啟發小朋友對自然生態的好奇心，當中有趣的遊戲包括有：

百獸亂舞．野外競速

喜愛野生動物的小朋友，在「百獸亂舞」遊戲中，可嘗試學習不同動物姿態的舞步。熱身後便可挑戰「野外競速」遊戲，在20米超長投影屏幕前，跟獵豹、鴕鳥、獅子等野生動物賽跑。

自然之力．考古挖掘

在「自然之力」遊戲中，你可化身為造物主，借助AR光感投影技術，通過雙手改變地表地貌，可把荒漠變成森林，甚至可模擬火山爆發。如喜歡考古，更可在「考古挖掘」遊戲場地中，搜尋隱藏在塵土中的恐龍骨頭，利用儀器把小小化石碎片，重塑恐龍骨骼，甚至可用巨幕投影技術，讓6,500萬年前遠古巨獸「重現」眼前，親耳聽到牠們的咆哮聲。

深海探秘．叢林攀岩

在「深海探秘」遊戲中，你可登上國家地理探險船，去到南極海域坐潛艇，探索冰層下的海底世界，沿途更會有海豚、企鵝、海豹、殺人鯨及座頭鯨跟你同行。之後小朋友又可穿過樹洞，進到「叢林攀岩」遊戲，挑戰大大小小的繩網陣，讓他們在模仿叢林的環境中四處攀爬，既可考驗他們膽量，亦可訓練他們身手。

野趣小館．裝備補給

在國家地理探險中心內，亦設有「野趣小館」餐飲區，提供西式輕食及甜點；另外也設有聯誼廳，給大家在探險主題空間內，舉行私人派對慶祝。最後當然要進去「裝備補給站」，尋找國家地理探險家中心主題的紀念品，購買心儀的動物玩偶或服飾，才算完滿結束你的探險旅程。

官網：www.novotown.com.cn/#/

Facebook：創新方Novotown「一站式休閒旅遊綜合體」