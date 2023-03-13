劉浩龍唔想被嗌老闆：我依家係社長！

歌手劉浩龍（師兄）今日（13日）接受電台訪問宣傳新歌《沒人坐的梳化》，早前成立工作室升呢做老闆的他表示：「大家唔好叫我做老闆，我依家係社長，感覺冇咁銅臭味。」他稱為宣傳新歌近日四出做訪問，笑言很有拜年感覺：「有啲人原來5、6年冇見，當係同大家打聲招呼，睇吓之後有冇合作機會，因為我唔止宣傳自己嘅歌，我間公司仲有其他工作，例如做演唱會、拍網大、短劇等等。（之前話公司會捧新人？）呢個遲啲先，要遇啱，唔係隨便簽人。」他稱身為社長事事要親力親為，白天做藝人，晚上又要傾生意，一人打兩份工。

講到歌唱工作，師兄透露將會在廣州、中山及佛山舉行3場演唱會：「呢3場演唱會係因為疫情而延期，依家諗住做番，對方想5、6月做，至於香港嘅演唱會就預計11月，我要等Eric Kwok寫首幾歌畀我先。（計劃喺邊個場館做？）未知，我上次喺麥花臣做，今次個場想大過麥花臣，循序漸進。」

提到舊愛容祖兒在美國被偷手袋，問他有否慰問對方？他坦言：「冇，我有睇到報道，人冇事就得啦！（你喺外地有冇試過畀人偷嘢？）冇，我個人好整齊，唔會引人犯罪，我都冇名牌袋，來來去去都係背囊。」