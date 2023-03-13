Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+　1,000Nm激進分子

對性能有高要求的電動車車迷，來自Affalterbach、坐擁達1,000Nm強力扭力輸出及3.3秒完成0-100km/h加速的Mercedes-AMG 全新電動高性能房車EQE 53 4MATIC+，相信可滿足你的進激駕駛需要。

建基於平治豪華電動車專屬底盤(EVA2)的全新EQE 53，車載AMG DYNAMIC PLUS Package、AMG Track Pace、AMG Performance 4MATIC+完全可變四輪驅動系統、AMG RIDE CONTROL+ 氣壓懸掛連可調較吸震器、主動式後軸轉向及AMG SOUND EXPERIENCE聲效，均經過AMG特別調較，保證從它身上可體驗到一貫AMG獨有的駕駛表現。分別置於前及後軸亦是專為 AMG 而設的高效雙電馬達，可輸出625hp最大馬力 ，950Nm最大扭力 ，3.5秒完成0-100km/h加速。當選用S/ S+駕駛模式，並使用Race Start彈射起步，最大馬力及扭力可分別達到687hp及1,000Nm，實現3.3秒破百。

多得所配備的AMG Performance 4MATIC+完全可變四輪驅動系統，持續以每秒160次密切根據駕駛及路面情況，調節分配到前軸和後軸的扭力，確保時刻能提供最適當動力。配合擁有高達3.6度轉向角度的主動式後軸轉向，令無論是在攻彎、迅速改變方向甚至緩慢駕駛時，總帶來敏捷靈活又穩定的操控。建基於四連桿前懸掛和多連桿後懸掛的AMG RIDE CONTROL+ 氣壓懸掛連可調較吸震器，能適應各種駕駛條件和駕駛模式，帶來乘坐舒適度和駕駛動感。並會在C駕駛模兼車速逾120km/h時，又或在S/ S+駕駛模式時全程自動降低車身離地距15mm，減低風阻，增強貼地性能之餘，兼減少耗電量。

所配備的全新鋰離子技術製造的90.56kWh電池組，可提供高達525km(WLTP)續航力。電池可在制動時有效地回收動力，其中回收率最高可達260kW。駕駛者可以利用軚盤上的撥片，以3段式來調節回收水平，提升續航距離。使用D或D-時，均容許單踏板駕駛或以回收力煞停車輛。充電方面，使用直流快速充電站以高達 170 kW 的功率DC直流快速充電，只需32分鐘即可充滿。若使用Wallbox三相電或公共充電站以11kW的AC交流電充電，將電池充滿需8.25小時。

規格表

車型：4門5座位電動豪華房車

鋰電池：90.56 kWh

馬達：前及後軸電馬達

最大馬力：625hp(Race Start可達687hp)

最大扭力：950Nm(Race Start可達1,000Nm)

驅動：四輪驅動

續航距離：525km（WLTP）

0~100km/h：3.5秒(Race Start可3.3秒)

車身體積：4,964×1,906×1,492mm（長×闊×高）