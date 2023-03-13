本日日本：趣味十足！春遊玩櫻花睇靚景

春季前往日本除了賞櫻外，也別錯過以櫻花為主題的創意搞作！例如當紅創意藝術團隊teamLab，其設在福岡市的常設展館teamLab Forest Fukuoka於3月起將多個互動光影作品換上櫻花盛開的春日景色，你更可以跟櫻花拼湊出來的動物影像作互動，既好睇又好玩！另外世界遺產二條城及常設金魚藝術設施Art Aquarium美術館GINZA亦有櫻花光影活動及布置，正所謂「玩櫻花、睇靚景」就係咁解！

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動物點綴 有趣互動

擅長設計互動光影藝術展品的數碼藝術團隊teamLab，除了在日本極具人氣外，更先後在世界多地舉行展覽，也成為港人近來最必然打卡點。由他們主理的常設展館teamLab Forest Fukuoka，內裏的作品會根據訪客的存在及電腦程式即時演算而不斷變化。展館分為「捕捉並收集的森林」及「運動森林」兩部分，前者是充滿會動起來的影像動物森林空間，你可利用手機將眼前動物捕捉及製成自己的收集圖鑑，3月24日起該處則有春季才出現的櫻花盛放景象。另外即日起「運動森林」的多個區域亦春意洋溢，當中的「與躍動的山谷的花朵共生的生物們」，可見到以春天花朵包括櫻花砌出的動物圖案，藉着花朵不停重複誕生和死亡，不斷塑造出生物的形狀，當訪客踩踏或遭其他生物掠食，該生物便會死亡消失。另外以發光彩色顆粒沿着坡道傾瀉而下作主打的「粒狀地層的暄騰地形」及與影像蝴蝶群互動的「群蝶，短暫的生命」兩個藝術裝置，亦改以主打春天的粉紅色為主題，散發櫻花魅力。入場費每位¥1,600（約HK$93）。

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金魚迴廊 唯美結合

以金魚為主題的Art Aquarium美術館，自2007年起在日本及國外開了約40場展覽，累計參觀人數超過1,080萬人，去年更將常設展搬去銀座三越，成了打卡熱點Art Aquarium美術館GINZA。該設施即日至4月25日正舉行話題十足的春季企劃「Meccha櫻~SAKURA Special~」，將館內的作品與櫻花環繞的空間結合，並配合相關的光線與氣味，呈現夜櫻下看金魚的夢幻感受。焦點之一有以日本寺廟和神社建築為靈感的「金魚迴廊」，以漂亮的八重櫻花瓣點綴，左右兩排的柱狀水槽映照着粉紅色光影，感覺唯美。此外將多個魚缸高低排列而成的「金魚瀑布」，則有枝垂櫻從瀑布頂端垂下，令人聯想到日本獨有的美麗風景，另外，長10米、排列着球形魚缸的「燈籠宴」則化身為櫻花隧道，就連「新金魚品評」的四角形魚缸內也放有盛放櫻花，視覺上相當震撼。加上館內展示了4款以櫻為名的金魚品種，處處都充滿心思。入場費每位¥2,400（約HK$139）。

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世界遺產 賞夜櫻光影騷

京都人氣觀光名勝「元離宮二條城」內有50個品種、約300株櫻花樹，是賞花的熱門景點，3月17日至4月15日期間該景點將舉行「NAKED FLOWERS 2023櫻 世界遺產．二條城」活動，找來著名的藝術團隊NAKED, INC.於城裏多處炮製跟櫻相關的不同風格點燈或光雕投影。例如在被列為「重要文化財」的唐門入口上演的「櫻繪卷」，便會有以不同繪畫技法表達的櫻花投影，無論建築或地面都帶來燦爛色彩。南門前的「光櫻」作品則以漸變色投影打造櫻花牆面。另外，櫻之園的「花音」互動藝術項目亦夠好玩，你可以將手放在有藍色蝴蝶棲息的燈籠上，便能享受日本樂器的聲音及光線變化，而且根據手放於燈籠的位置，色調和光線亦有所不同。想欣賞真正櫻花美態的話，種有櫻花的香雲亭及清流園會有晚間亮燈，而台所前庭更有夜櫻茶會，賞櫻品茶之餘，圓窗位置同時有互動藝術裝置帶來和歌及相對應的優美畫面。門票成人每位¥2,000起（約HK$116）。