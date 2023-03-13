郭富城美國開騷冇握手環節　歌迷照擁上前送禮

「舞台王者」郭富城(Aaron) 相隔3年，重啟第1季度的「郭富城舞林外傳Amazing Kode 世界巡迴演唱會」，因緣際會，首站又回到其熟悉的場館Las Vegas MGM Grand Garden Arena 作首場演出，和團隊們感覺特別開心。名為舞林外傳世界巡演是他於疫情之後第一個大型巡演，偕團隊籌備了差不多接近1年。今次是全新的演出編排，配合嶄新視覺特效、服飾造型，均是全新打造，希望帶給大家一個充滿動力動感的演唱會！

Aaron為了增添新元素，今次亦特地和3位新銳年輕形象指導及設計師合作，包括Ricky Sham 、Kit Wan 和Anson Lau一起分工合作，設計特色的舞台表演服，有黑豹元素的「閃紫豹紋舞衣」、以「西部牛仔造型」演唱《浪漫櫻花》又另有趣味、再有賽車手元素的「烈火戰衣」演繹《鐵幕誘惑》時型格十足，接着黃黑「失憶」西裝，亮眼的整齊，帶出經典舞曲神采、encore部分以一身繽紛棒球造型演繹《着迷》招牌舞步時和觀眾互動，全場氣更推至熾熱。3位設計師均各有獨特時尚觸覺且細心，為Aaron和舞蹈團隊設計及配搭一系列不同格調的服飾，帶出一份活力色彩。

首演場全場過萬座位座爆滿，觀眾由一開場已經和Aaron齊和著唱，主辦單位鼓勵環保，沒有派發螢光棒，但觀眾自動營造燈海，個唱進行期間，不少歌迷亦擁上前欲握手及送禮物，但基於場館尚未「批准」握手環節，他惟有透過工作人員接過禮物，但不少歌迷仍冒着被保安攔阻還是衝向台前，Aaron 笑言期待早日各個場館重啟「握手」環節。

Aaron表示：「很開心再次啟動世界巡迴演唱會，第1站已經被觀眾的熱情深深打動，舞台永遠是充滿能量的地方，我會繼續做好每一個演出，來答謝所有支持者。」Aaron 完成拉斯維加斯一站之後再啟程前往芝加哥，繼續演出《舞林外傳》，之後還有大西洋城和多倫多站。