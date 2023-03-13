余香凝拍床戲好多姿勢　黃又南：驚啲汗滴落到佢！

黃又南與余香凝在新片《死屍死時四十四》中飾演夫妻，兩人首次合作就有床戲，以為人妻的余香凝講到今次拍攝床戲直言有壓力：「床戲冇尷尬，但係有啲壓力，因為圍讀嘅時候，毛姐（毛舜筠）見到呢場戲係成部戲嘅開頭，就話靠你哋啦，成部喜劇靠你哋帶起，所以都驚做得唔好。好彩係拍咗10幾日先拍呢場戲，大家都好熟，同埋個狀態係玩到好放，所以嗰場戲都幾好玩。」

又南則直言怕滴汗感尷尬：「尷尬唔係拍攝，因為咁多工作人員喺度，今次床戲都係搞笑形式。但係因為我本身好大汗，我哋仲要夏天喺廠景度拍，又笠住張被、又要郁、又有好多姿勢，我上半身冇着衫，我係驚啲汗滴落去佢度，所以拍攝前我都講定唔好意思，好彩都冇滴到啲汗落去。」

新片以黑色幽默探討社會因高樓價出現奇怪情況，又南自爆早年曾買樓花打算為家人置業，最後不單蝕了20萬，最令他耿耿於懷是若果樓花等多半年才出售，就會變成賺400萬，他笑說：「真係揼X，因為嗰時唔係淨係我話事，真係喺屋企揼無數次。」他指現時也想買樓給媽媽，但樓價愈來愈貴，買樓好似愈來愈遙遠。香凝也希望35歲之前可以買樓給媽媽，但也覺得難度很高。