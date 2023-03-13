Tyson Yoshi考慮開巡唱　為寸周杰倫消費觀眾解畫

歌手Tyson Yoshi今晚（13日）現身護膚品牌活動，見他一臉倦容兼心不在焉，他受訪時解釋活動後即趕往機場，飛日本拍攝新歌MV，有點擔心時間安排：「我會喺當地逗留8日，因為我會有份做導演，所以要預早去當地睇景，都有少少擔心場景問題。（有冇時間留當地玩？）應該冇，因為要趕返香港為台灣演唱會做綵排。」

他透露將會到台灣、馬來西亞及泰國作巡迴，問到會否到其他地方演出？他說：「都有人接觸我，但十劃都未有一撇。（你取消咗7月亞博嘅騷，但又去其他地方搞，唔怕粉絲呷醋？）有啲粉絲都話會飛過去台灣睇。（你之前直播話唔想好似周杰倫咁消費觀眾而取消個唱？）我唔係咁講，我只係話唔想為搞而搞，係有人留言叫我搞Part 2，我講番我睇過（周杰倫）Part 2嘅感覺，我話唔喇！我知好多人只係睇標題，咁個標題係幾吸引眼球。」他希望年底能推出新大碟後，才考慮開個唱：「我想有多啲新歌，同個宣傳配套做得足啲，上次玩得太盡，碌晒人情卡，都唔知下次用咩橋去宣傳，真係裸跑都唔掂。」又指現時有上音樂堂學用聲。問到工作如此繁重，女友可有投訴，他指女友也自顧不暇，因為忙於打理由Tyson所投資的健身室，並尊稱對方為老闆娘。

另外，對於楊紫瓊奪奧斯卡影后，Tyson大讚對方：「佢攞奧斯卡真係好勁，冇得再勁，喺呢個界別入面。（有冇睇過佢套得獎戲？）我之前喺飛機想睇，真係好想睇，但最後冇睇到。」他笑言稍後出埠一定會在飛機上觀看。