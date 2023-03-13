日本正面對住出生率持續下降嘅問題，AV業界資深人士神仙乙就表示，其中一個原因可能係啲男仔太怕醜，唔敢踏出第一步。而日本AV女優就絕對樂意幫忙，令班男仔初嘗歡愉嘅滋味，相信一定可以大大提升佢哋嘅慾望，從而促進生育率！

試Bra情緣

喺MADAM MANIAC出品嘅《奪去童貞的是鄰家巨乳妻》入面，後生仔草太成日都喺屋企無所事事，有一日阿媽臨出門口前就交帶落，因買咗件衫唔合身，所以叫咗隔籬屋嘅人妻月見伊織陣間嚟試身，吩咐草太要開門畀對方入屋。伊織嚟到，原來係試胸圍，仲叫草太幫手，點知佢粗手粗腳整爛咗個扣，呢個時候伊織除咗個Bra展露出一對巨乳，搞到草太立即硬朗起來，伊織見狀就主動撩佢上床，就係咁，草太嘅童貞就被人奪去！

與妹困獸鬥

片廠DAS！推出嘅《情色偏差值天才級好色黑妹》，講木下日葵一直無心向學，所以父母就請咗個家庭教師哲平先生嚟教導佢，不過日葵呢個鹹濕妹成日都搞搞震，露底扮走光勾引對方，搞到哲平面到紅晒，一問之下，原來佢仲係青頭仔，令葵妹對佢更加有興趣，開始對哲平毛手毛腳，最後仲拉對方入房上床添！自此之後，日葵成日叫哲平嚟屋企「補習」，盡情享受激戰之樂。

戰狼上身

呢部《肉慾名人妻的猥褻勾引》由片廠KANBI炮製，片中加藤妃乃呢位極品美人妻挑選咗3位青頭仔出嚟，分別同佢合作拍攝AV，最重要就係幫助佢哋變成真男人！妃乃知道佢哋好怕醜，先細心教導佢哋調情功夫，由胸部開始撫摸，舒適嘅觸感令佢哋嘅慾望愈來愈強烈，到正式埋牙嘅時候就戰狼上身，令妃乃盡情飽受強烈快感衝擊喇！

簡評

今日為大家介紹嘅3部「童貞下筆系列」作品，當中本仙最鍾意月見伊織主演嘅《奪去童貞的是鄰家巨乳妻》，原因係伊織嘅人妻味濃，而劇情又夠搞笑抵死，兩人仲玩好多床上花式，出動震棒、眼罩同情趣內衣，令作品元素更加豐富精彩。