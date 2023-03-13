謝安琪生日會粉絲有求必應　孖鄧麗欣為環保出力

「索爆人妻」謝安琪（Kay）今日（13號）46歲生日，她在社交網上載跟逾百歌迷聚會兼慶祝生日，當她看見別致的生日蛋糕，即開心到搲頭又扮花，笑得燦爛，期間有求必應，除逐一影合照外，又摩打手喪簽名，其中更有粉絲送上其老公張繼聰的閃卡，不過都照簽可也。Kay表示：「踏入313，想將我的生日祝福同大家分享，希望每天早上，我們都開開心心地迎接新一日的來臨，每一晚都瞓得好，睡寶寶，在生活裏找到屬於我們的小快樂，永遠有愛我們的人在我們身旁，這個就是我的生日願望了，一切從簡，凡事隨心，多謝大家送給我這麼這麼多的愛。」接受訪問時又謂：「因為疫情，全部歌迷都好幾年冇見。見番面大家都好感動、好開心。」

另外，屬環保前鋒的Kay、鄧麗欣（Stephy）、Tyson Yoshi、洪嘉豪擔任活動大使，並於早前拍攝宣傳短片，分享衣食住行中的環保心得。支持活動已14年的「活動大使」Kay坦言：「中小學時期便積極參加活動，見證住環保回收箱喺香港從零到遍及全港。」而Stephy亦有自己一套環保習慣：「我有啲強迫症，所有事情都愛分類整理，一直有份類回收嘅習慣。而我當年修讀時裝課程時，更開始把舊衣重新改造成新衣服，並一直維持至今。」另外，Stephy又指購買衣服時會盡量挑選經典款式，希望每件衣服能穿着多年，所以她甚少購買新衣，減少資源消耗。

曾為被遺棄貓狗發聲的Tyson Yoshi落力捍衞居於濕地的野生生物：「大眾對居於自然生態中的野生生物未必有太多了解，就似我透過參與活動，先知歐亞水獺原來居於香港后海灣濕地，但目前研究人員只觀察到7隻，數量非常稀少。我哋應透過日常生活中嘅每一個小習慣保護佢哋。」

洪嘉豪心痛自然生態正被人類每一個生活中的小細節逐步摧毀：「成日喺新聞度睇到啲動物因人類活動或氣候變化而受苦，令我久久不能釋懷，希望大眾能更加關注環保，積極投入低碳生活，保護地球生態。」亦表示毋須一步登天，一個微細的改變，當變成習慣後便能輕易作出更大改變，如先每星期選擇一餐茹素，習慣後再變為一星期一天，逐步投入低碳生活。