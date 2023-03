女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once》勇奪今屆奧斯卡最佳女主角,成為奧斯卡有史以來首位亞裔影后,而她被爆出在頒獎禮前求神庇佑時已有好兆頭。去年11月底楊紫瓊在馬來西亞的友人陪同下去台灣,並前往位於陽明山的姜太公道場,親自點七星燈祈福。據道場的主席透露,指當日楊紫瓊正在點七星燈時,突然有一隻喜鵲飛至茶几,未幾再飛到放七星燈的供桌上。

當時眾人見喜鵲飛來,感到十分驚喜,而在現場目擊的楊紫瓊更是開心不已,認為是喜鵲報喜的好兆頭,並立刻以手機拍下喜鵲。然而在點七星燈後,楊紫瓊的確心想事成,不單在金球獎獲最佳音樂及喜劇類電影最佳女主角殊榮,現在更成為華人之光,成為首位奧斯卡華人影后。