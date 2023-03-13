Higashi神秘身份　露得興奮

Higashi甜美可人，加埋露肉度高，梗係人氣高啦！（互聯網）

以前做藝人就話要有私隱，以保持神秘感，卻估唔到喺網絡年代，有位性感女網紅人氣高得嚟卻神秘感十足，佢就係擁有火辣身材同可愛萌味嘅Higashi喇！

比賽冠軍

如果有睇過Higashi嘅寫真，都會被佢誘惑十足嘅造型所吸引，事關佢唔單止樣子甜美可人，加埋玲瓏浮凸嘅身材，難怪佢成功吸納超過42萬粉絲。

除咗喺社交平台上分享嘅寫真夠養眼外，作為資深嘅性感系女Coser嘅佢，演出經驗更係豐富，早喺2018年憑住攝影模特兒比賽而成為模特兒界一員，因為樣貌萌味十足，身材又前凸後趷，而且佢亦係一位日本ACG迷，故此出道後先後參與過眾多Cosplay活動，並喺2020年嘅越南漫畫節中奪得Cosplay冠軍，令人氣直線飆升。

多方揣測

人紅自然惹人注目，唔少網民都非常好奇Higashi嘅背景，只係翻查資料後，卻發現關於佢嘅背景資料近乎零，僅搵到佢以往嘅演出經歷而已，至於佢嘅出生地及年齡等基本資料統統都冇。

有網民指從佢曾經參加過越南漫畫節嘅Cosplay比賽，所以猜測佢應該係越南人。不過，亦有人話佢嘅英文講得相當流利，有可能係嚟自美國。而關於佢係邊個國家嘅人，雖然有唔少網民喺Higashi嘅社交平台上問過，但一直都冇得到佢嘅回應。姑勿論如何，佢喺網絡同Cosplay界都人氣高企，最近仲開設埋OnlyFans帳號盡情分享裸露寫真，火速吸引過萬粉絲，呢啲咪神秘感所帶嚟嘅魔力囉！

無論Higashi係邊個國家嘅人，網民歸根究柢只係關心一點，就係佢仲有冇更性感嘅Cosplay寫真分享？呢層當然唔使擔心，因為仍處於事業高峰期嘅佢，更性感嘅寫真仍陸續有嚟呀！