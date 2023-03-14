【是日通勝】

農曆二月廿三

癸卯年 乙卯月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：交易、入學、動土

忌：栽種、置產、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、26、34

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：謀事忌得過且過，遇到疑難一定要問清楚。

金牛座：處理錢銀問題有點糊塗，有可能陷入財困。

雙子座：好運降臨，心態正面，身邊人也受到感染！

巨蟹座：好朋友是你的資產，自私自利會遭人唾棄。

獅子座：身心狀態非常好，沒有甚麼事情需要操心。

處女座：理財投資存在一定風險，要留意市場形勢。

天秤座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

天蠍座：笑多一點可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

人馬座：愛一個人要有行動，太被動易令對方誤會。

山羊座：職場上要安守本分，保持低調是自保良策。

水瓶座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

雙魚座：愛情運非常好，主動獻殷勤，伴侶更愛你！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 偏財旺

（跌）牛 人緣差

鼠：情緒低落，易遭人陷害，有破財風險。

牛：是日沖煞，運勢低迷，人際關係出問題。

虎：單身者魅力大增，容易吸引異性目光。

兔：貴人運強，利見客傾生意，成事機會高。

龍：諸事不順，意外頻生，保持冷靜忌衝動。

蛇：正財運不錯，做好本分，將有利可圖。

馬：偏財旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

羊：心思縝密，處事穩重，工作表現受肯定。

猴：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

雞：多勞多得，肯付出努力會有理想回報。

狗：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

豬：士氣強，職場上表現自己，有力突圍。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

六十甲子

中國推算命運的門派學問非常多，其中以四柱八字論命運比較普遍及流行。它是依據人的出生時間組合而成，分有年柱干支、月柱干支、日柱干支、時柱干支，綜合為四柱八字也。

何謂干支？干者，天干也，有十個，即是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

支者，地支也，共有十二個，分別是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十天干加十二地支循環相加便為六十甲子組合了，再配上陰陽五行，便可依據此八字陰陽五行，推算人生之六親、事業、婚姻、財富等運勢的吉凶禍福了。

天干的陰陽五行是甲陽木、乙陰木、丙陽火、丁陰火、戊陽土、己陰土、庚陽金、辛陰金、壬陽水、癸陰水。

所有天干的排列是由甲木開始，之後是乙木……至癸水為止，地支是由子至丑……一路至亥為止，即甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子……一路至癸亥為止，此便是六十甲子的循環了。