東方日報C1：奧斯卡首誕亞裔影后　楊紫瓊感激香港成就傳奇

享譽國際影壇的馬來西亞華人女星楊紫瓊，在60歲耳順之年寫下人生新篇章！她在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪「最佳女主角」，成為奧斯卡首位亞裔影后。輝煌演藝事業在香港起步的她，拿着奧斯卡小金人致詞時感謝香港成就今日的她。

香港時間昨晨舉行的《第95屆奧斯卡金像獎》於美國洛杉磯杜比劇院舉行，獲11項提名領先的《奇異女俠玩救宇宙》掃走7獎成為大贏家，首獲提名的楊紫瓊（Michelle）更一擊即中，擊敗憑《TÁR》爭影后寶座的澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett），成為史上首位奧斯卡亞裔影后。出席頒獎禮前，她於社交網上載馬來西亞的戶外大型廣告牌照片，上面印了她的肖像，並寫上「馬來西亞之光」。

「呢個獎獻畀媽咪」

楊紫瓊得獎時激動說：「多謝，多謝。對所有同我似樣嘅細路仔同細路女，呢個係希望同可能性嘅燈塔。呢個係證明夢想可以宏大，同埋可以成真。女士，唔好畀任何人話你聽你已經過咗全盛時期，永遠唔好放棄。」她多謝導演、電影公司與台前幕後，再多謝母親：「我要將呢個獎獻畀我媽咪，同埋世上所有媽咪，因為佢哋真係超級英雄。冇咗佢哋，我哋今晚冇人可以喺度。佢已經84歲，我會帶呢個獎返屋企畀佢。佢依家喺馬來西亞同親友睇緊直播。我愛你哋。我會將呢個獎帶返家鄉畀你哋。」

最後她不忘多謝香港：「仲有係我開始事業嘅香港嘅大家庭，多謝畀我企喺你哋膊頭上面，扶我一把，令我今日可以喺呢度。仲有係我嘅契仔女、姊妹、佢哋所有人、我兄弟、同……噢，天呀！我嘅屋企人。多謝，多謝，多謝電影學院。呢個係締造歷史，多謝！」

1983年楊紫瓊參加馬來西亞小姐奪冠，翌年來港發展及跟周潤發拍廣告，同年和洪金寶合演電影《貓頭鷹與小飛象》，成為她首部電影，第二部電影《皇家師姐》即孭飛做女主角，更提名金像獎最佳新人。以打女形象橫掃影壇的她，主演的《警察故事Ⅲ超級警察》、《東方三俠》及《臥虎藏龍》等深入民心。而《臥》片導演李安恭賀楊紫瓊：「很為Michelle高興，恭喜她！」而周星馳及吳彥祖也有發文恭喜。

關繼威奪最佳男配角

另外，同片的美籍越南華裔男星關繼威以大熱姿態奪最佳男配角，成為繼已故華裔男星吳漢於1985年奪最佳男配角後，第二位獲奧斯卡獎項的亞裔男星。他上台前與拍檔楊紫瓊擁抱，接過獎座後即親吻小金人，他哽咽說：「感謝大家！我嘅旅程喺架艇（難民艇）開始，我曾經留喺難民營一年，唔知點解我最終企喺荷里活最大嘅舞台上。佢哋講呢啲古仔只會喺電影入面出現。我真係唔相信呢個發生喺我身上，呢個係美國夢！」並多謝妻子Echo，指她20年來一直鼓勵他有日會美夢成真。

至於美國女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）亦憑《奇》片奪最佳女配角，擊敗同獲提名的拍檔許瑋倫（Stephanie Hsu）及《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther :Wakanda Forever）的美國女星安琪拉貝茜（Angela Bassett）。珍美李寇蒂絲致詞時表示雖然單獨站在台上，但其實代表幾百人拿獎，包括台前幕後及多年來支持她的粉絲、已故演員父母東尼寇蒂斯（Tony Curtis）與珍納李（Janet Leigh）等，她忍淚張開雙臂說：「我哋贏咗奧斯卡啦！」而身兼該片導演、編劇與監製的二人組Daniel Kwan與Daniel Scheinert，分別三次上台攞最佳導演、最佳原創劇本與最佳電影，該片亦贏得最佳剪接，威盡奧斯卡！

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