東方日報C1：奧斯卡首誕亞裔影后　楊紫瓊感激香港成就傳奇

享譽國際影壇的馬來西亞華人女星楊紫瓊,在60歲耳順之年寫下人生新篇章!她在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪「最佳女主角」,成為奧斯卡首位亞裔影后。輝煌演藝事業在香港起步的她,拿着奧斯卡小金人致詞時感謝香港成就今日的她。

香港時間昨晨舉行的《第95屆奧斯卡金像獎》於美國洛杉磯杜比劇院舉行,獲11項提名領先的《奇異女俠玩救宇宙》掃走7獎成為大贏家,首獲提名的楊紫瓊(Michelle)更一擊即中,擊敗憑《TÁR》爭影后寶座的澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett),成為史上首位奧斯卡亞裔影后。出席頒獎禮前,她於社交網上載馬來西亞的戶外大型廣告牌照片,上面印了她的肖像,並寫上「馬來西亞之光」。

「呢個獎獻畀媽咪」

楊紫瓊得獎時激動說:「多謝,多謝。對所有同我似樣嘅細路仔同細路女,呢個係希望同可能性嘅燈塔。呢個係證明夢想可以宏大,同埋可以成真。女士,唔好畀任何人話你聽你已經過咗全盛時期,永遠唔好放棄。」她多謝導演、電影公司與台前幕後,再多謝母親:「我要將呢個獎獻畀我媽咪,同埋世上所有媽咪,因為佢哋真係超級英雄。冇咗佢哋,我哋今晚冇人可以喺度。佢已經84歲,我會帶呢個獎返屋企畀佢。佢依家喺馬來西亞同親友睇緊直播。我愛你哋。我會將呢個獎帶返家鄉畀你哋。」

最後她不忘多謝香港:「仲有係我開始事業嘅香港嘅大家庭,多謝畀我企喺你哋膊頭上面,扶我一把,令我今日可以喺呢度。仲有係我嘅契仔女、姊妹、佢哋所有人、我兄弟、同……噢,天呀!我嘅屋企人。多謝,多謝,多謝電影學院。呢個係締造歷史,多謝!」

1983年楊紫瓊參加馬來西亞小姐奪冠,翌年來港發展及跟周潤發拍廣告,同年和洪金寶合演電影《貓頭鷹與小飛象》,成為她首部電影,第二部電影《皇家師姐》即孭飛做女主角,更提名金像獎最佳新人。以打女形象橫掃影壇的她,主演的《警察故事Ⅲ超級警察》、《東方三俠》及《臥虎藏龍》等深入民心。而《臥》片導演李安恭賀楊紫瓊:「很為Michelle高興,恭喜她!」而周星馳及吳彥祖也有發文恭喜。

關繼威奪最佳男配角

另外,同片的美籍越南華裔男星關繼威以大熱姿態奪最佳男配角,成為繼已故華裔男星吳漢於1985年奪最佳男配角後,第二位獲奧斯卡獎項的亞裔男星。他上台前與拍檔楊紫瓊擁抱,接過獎座後即親吻小金人,他哽咽說:「感謝大家!我嘅旅程喺架艇(難民艇)開始,我曾經留喺難民營一年,唔知點解我最終企喺荷里活最大嘅舞台上。佢哋講呢啲古仔只會喺電影入面出現。我真係唔相信呢個發生喺我身上,呢個係美國夢!」並多謝妻子Echo,指她20年來一直鼓勵他有日會美夢成真。

至於美國女星珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)亦憑《奇》片奪最佳女配角,擊敗同獲提名的拍檔許瑋倫(Stephanie Hsu)及《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther :Wakanda Forever)的美國女星安琪拉貝茜(Angela Bassett)。珍美李寇蒂絲致詞時表示雖然單獨站在台上,但其實代表幾百人拿獎,包括台前幕後及多年來支持她的粉絲、已故演員父母東尼寇蒂斯(Tony Curtis)與珍納李(Janet Leigh)等,她忍淚張開雙臂說:「我哋贏咗奧斯卡啦!」而身兼該片導演、編劇與監製的二人組Daniel Kwan與Daniel Scheinert,分別三次上台攞最佳導演、最佳原創劇本與最佳電影,該片亦贏得最佳剪接,威盡奧斯卡!

