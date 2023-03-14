可宜為西島秀俊苦練日文　專吼靚仔心動池昌旭

混血索主持可宜已經第5年為亞洲大獎電影大獎擔任司儀之一，最開心在得獎後派對上，可以自肥與不同型男合照，其中訪問日本影帝西島秀俊時，她盡力用日文交談，連西島秀俊都大為感動。可宜說：「佢不停問我係咪真係識講日文，其實主持呢個頒獎禮之前，自己真係用咗好多時間做準備，仲好努力去鑽研日文同韓文，希望令到受訪嘉賓更加有親切感。」她還盛讚西島秀俊好有風度，雖然最終失落影帝，但完全沒有半點不開心。另外，她亦難忘與兩位韓國型男池昌旭、任時完做訪問，特別是池昌旭高大英俊，並笑言專揀靚仔埋手。

不過，可宜坦言始終最著迷都是梁朝偉，當宣布偉仔奪得影帝時，簡直全場哄動，她也忍不住情緒激動，事緣當年對方成為影帝時，她亦有幸做過訪問，想不到亞洲電影大獎前兩年都在釜山舉行，今年難得移師香港，偉仔又做影帝，對她來說好有意思。她笑笑說：「我仲被人讚着咗條性感晚裝，以為賽後可以有機會同偉仔影相留念，點知佢真係太受歡迎，我完全攝唔位失敗咗，惟有等下次機會喇！」她又重遇勇奪最佳導演的是枝裕和，當年曾在康城訪問對方，今次特意相認，想不到對方也記得她。