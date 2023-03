馬來西亞華裔女星楊紫瓊勇奪奧斯卡金像獎最佳女主角為華人爭光,而楊紫瓊得獎後亦不忘在慶功派對上與身在吉隆坡的母親譚慧珍FaceTime報喜,場面感人!

在片中母親向楊紫瓊說:「馬來西亞人能夠做了!」查實楊紫瓊得獎時於台上亦有表示將個獎獻給母親以及全世界其他的母親,並讚揚她們是超級英雄。而她亦表示之後會將同小金人返家鄉與母親及家人朋友相聚。除了楊紫瓊之外,51歲的關繼威亦憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)成為奧斯卡史上第2位華裔最佳男配角,台灣傳媒就透露原來1993年他曾到台灣接拍台視的劇集《大太監與小木匠》,他更因此而與該劇的17歲台灣女星季芹傳緋聞。而之後他們亦一同亮相綜藝節目《龍兄虎弟》宣傳。

另方面,美國廣播公司(ABC)公布今屆奧斯卡的收視,連續兩年上升之餘亦成為3年來的新高,平均有1,870萬觀眾收看直播,齊齊見證楊紫瓊奪影后創歷史!