周柏豪升呢人父難寫慘情歌　望出兒歌集：氹我啲仔女！

藝人周柏豪日前接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問。談到推出新歌《小船大海》，他表示﹕「今次搵到音樂人柳重言出山，搵到佢寫歌之後，我就自己喺度諗行咩方向。既然佢首《單車》講同爸爸嘅關係，影響到我咁多，所以有少少想向《單車》致敬，適逢上年係爸爸70歲大壽，就覺得不如送首歌畀爸爸啦，所以寫咗關於我同爸爸嘅歌。」

談到與爸爸的相處，柏豪透露：「我哋關係好好，印象中佢從來冇鬧過我，媽媽就鬧到好金！佢好好脾氣，唔會同人爭執，可能就係佢太好脾氣，有時會收埋自己唔去表達，性格比較內斂。我有將呢首歌Send畀佢聽，佢淨係講咗句多謝，不過媽咪就偷拍咗佢聽歌，雖然見到佢好沉默，但真係Care㗎！」

柏豪今年將啟動巡唱，對於近年自家創作較少，他說：「寫少咗歌係因為有咗小朋友之後，寫嘅嘢都係圍繞住佢哋，依家我睇嗰啲全部都係卡通，我仔女聽嘅嘢，我由之前唔識，到依家熟咗，仲彈畀佢哋聽，所以好難再寫到《百年不合》同《Smiley Face》呢類歌。（推出兒歌集？) 可以，兒歌播放率好高，啲家長長期播畀仔女聽，所以可以寫歌去氹我啲仔女。」