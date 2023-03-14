拆解營養陷阱　食素唔會肥

在全世界都走向重視環保的情況下，素食已成為大眾不可忽視的議題。無論大家是為了宗教信仰，又或環保、健康及減肥等原因而食素，都要留意一點，就是一定要食得啱。因為食法不正確的話，分分鐘會愈吃愈肥，甚至影響健康。美國註冊臨床營養學專家及脊醫王俊華，以素食者身份講解素食知識，並分享DIY餐單，讓大家在家也能煮出健康素食佳餚。

常見素食類型

素食可細分為蛋奶素、植物五辛素及純素等幾類。王俊華指出：「普遍來說，可分作齋與素。食齋是基於宗教原因，包括佛教當中的戒吃五辛，佛教不建議食用能夠牽動情緒、礙人修行的食材，例如太辣和太香的食物。另一方面，亦有為環保而出現的新式素食。」他指出有些初入門的素食者，未必一下子就做到全素食，會繼續吃蛋奶素，或食用帶有蛋、奶成分的食物。「不過環保支持者普遍希望戒吃蛋奶，因為現今仍有許多農業生產商，為雞、牛注射激素，以提高生產量。猶幸坊間也有一些環保餐廳，選用生產過程較環保，並以不傷害動物為標準製作的餐具。」

注意均衡飲食

普遍來說，膽固醇只存在於動物性食物中，不存在於植物性食物，因此後者對人體相對有益。不過王俊華強調，任何食物吃過量，都會影響健康。至於素食是否真的容易導致營養不均衡？他說：「基本上只要懂得選擇食材，素食一樣可以平衡身體所需營養。若擔心素食後吸收不到動物性食物如紅肉或動物內臟的營養，而導致缺鐵性貧血，可以多進食深綠色蔬菜、藻類（紅藻、藍藻）補充鐵質，同時配合食用維他命C豐富食物，以幫助鐵質吸收。」

他又指出用錯方法吃素，絕對有機會致肥，因此建議大家適當地提高纖維的攝取量：「例如在米飯中加入紅米與糙米，一來口感會更豐富，二來可增加膳食纖維，食完會有飽腹感。纖維亦有效阻礙澱粉質吸收，所以不妨改以高纖維飲食以穩定血糖。當血糖不會急升或急跌時，就不會有經常肚餓，或出現想食多幾餐的情況。」

給入門者的建議

1.首先要理解自己食素的原因。若是為了身體健康，建議先做資料搜集，例如在哪裏容易買到食材、如何搭配食材、要補充甚麼營養才不易營養失衡等，都要清楚。

2.如果是為了環保而素食，就要先下定決心。不能一時一樣，否則心理關口難突破，就永遠戒不到肉，做不到完全素食。

3.有些人會選擇先戒紅肉、然後再戒白肉和海鮮，事實未必要一刀切，一次過戒食所有肉類，可按個人心理狀態而進行素食。從現實情況來看，大部分素食者都是循序漸進，逐歩減少吃肉分量，讓自己更易適應飲食新習慣。

健身減肥照食

答案是肯定的，減脂期間絕對可以食素。王俊華說：「根據資料，有很多健美比賽的勝出者都是素食者！而這些健身愛好者，通常較注重健康，因而更易從飲食中攝取均衡營養。」他指出豆類或堅果類食物，能為素食者提供足夠營養，而且相比起肉類，這類植物性食物的脂肪含量及鹽分較少。所以食素的健身人士都會透過進食果仁來吸收單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪等健康脂肪，這些脂肪都有通血管和抗發炎的作用，甚至有助修復過度鍛煉的肌肉。」

專家食譜分享

出街食很方便，但在家煮食一樣簡單！今次專家分享了兩款素食食譜，大家不妨跟住煮，炮製營養豐富又滋味的素食佳餚。

薑黃糙米飯配雜菜咖喱（五辛素）：薑黃屬於薑科薑黃屬植物，其根莖可被磨成粉作為香料，咖喱的黃色來源就是薑黃。薑黃當中的有效成分為薑黃素（Curcumin），具有抗氧化、抗炎功效。薑黃除了用來煮咖喱，更可酌量添加於飲品中，亦可混合白米蒸煮。

材料：糙米1杯、天貝1包、秋葵4至6條、花椰菜1/4個、西蘭花1/4個、薯仔半個、紅蘿蔔半條。調味料包括素咖喱醬15至20ml、椰醬20至30ml、洋葱1/4個、蒜頭1至3瓣、適量薑黃粉與橄欖油。

煮法：

1.首先將糙米洗淨置入飯煲，加適量的水，再加入1至2茶匙薑黃粉，煲熟備用。

2.用中火燒熱鑊，加少許橄欖油和已切粒的洋葱、蒜頭炒1至2分鐘。接着放入薯仔、紅蘿蔔、 半杯水、素咖喱醬，加蓋中火煮8至10分鐘。

3.放入天貝，加蓋煮4分鐘，最後加秋葵、花椰菜、西蘭花、椰醬，加蓋再煮4至5分鐘即可。

焗南瓜扁豆拼雜菜（純素）：啡扁豆又名小扁豆，是印度、尼泊爾等地的日常食品之一，含豐富的維他命B、鐵質、纖維和蛋白質，擁有獨特香氣，吃起來微甜清爽。

材料：啡扁豆半杯、南瓜10至16oz、南瓜籽15至20ml、紫椰菜4至8oz、粟米半條、秋葵3至5條。適量調味料，包括即磨黑胡椒粉、鹽、香草、橄欖油、煙熏紅椒粉（或可按喜好選用沙律醬）。

煮法：

1.南瓜先去皮切粗粒及表面掃油，然後放入掃了少量油的焗盤，以200° C溫度焗15至20分鐘。

2.接着將啡扁豆加水，以中火煮15至20分鐘，熄火焗10分鐘，加入調味料（黑椒、鹽、香草、橄欖油）攪勻備用。

3.將粟米（整條或切粒）用水蒸10分鐘，秋葵蒸5~8分鐘後瀝乾備用。再連同已切絲的紫椰菜和南瓜籽一起鋪上碟，再灑少許煙熏紅椒粉、黑胡椒粉，或按個人口味加少量沙律醬，即可食用。

3日餐單推介

各位素食者是否經常苦惱，不知如何營養均衡地食足一日三餐？以下分享的3日素食餐單，應該幫到你。

Day 1

早餐：豆奶沖高纖粟米片或配新鮮水蜜桃

午餐：焗薯配天貝及西蘭花粒

下午茶：蘋果或香蕉、果仁或果乾

晚餐：主食 -糙米飯

餸菜 -松子仁炒雜菜

湯水 - 五色雜豆湯

Day 2

早餐：糙米粥

午餐：蕎麥湯麵配枝豆

下午茶：植物奶、無鹽果仁或紫菜

晚餐：主食-水煮鷹嘴豆藜麥

沙律 -牛油果粟米番茄仔

湯水 -羅漢果黃耳湯

Day 3

早餐：番茄煮通心粉配麥包或多士

午餐：雜菜意粉配素扒

下午茶：橙或梨、低油糖鹽餅乾

晚餐：主食 - 白飯或印式薄餅

餸菜 - 天貝秋葵雜菜咖喱

湯水-南瓜紅蘿蔔濃湯

同場加映：童顏美女林秀晶堅持食素

講到韓國女星的凍齡護膚秘訣，就不得不提曾演過《請輸入檢索詞WWW》的女主角林秀晶。劇中的她雖與相差10歲以上的張基龍大談姊弟戀，卻CP感十足。據悉林秀晶茹素多年，她曾透露過自己對動物蛋白過敏，因此成為不攝取肉類、奶製品、海鮮的純素主義者。其社交平台亦不時分享美味的素食餐單，各位素食者不妨參考一下午！