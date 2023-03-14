視覺系Cocktail　令人難以抗拒

去酒吧或酒吧餐廳，總喜歡來一杯色彩繽紛的雞尾酒作餐前酒，酒吧會按季節、食材或主題，設計出新穎又滿視覺色彩的雞尾酒，看調酒師將不同的材料調配成品，賞心悅目，乾杯前記得打卡呀。

特色Highball

醒神的咖啡和徵熏的雞尾酒，原來很夾，以沖咖啡方式調配雞尾酒，更是少見。尖東的日夜咖啡酒吧餐廳B’hood因應1周年，推出多款全新高杯雞尾酒，部分還加入咖啡調配，Tempus hourglass以以辣薄荷氈酒和Mancino Kopi Vermouth作基調，利用手沖咖啡的手法倒進巴拿馬咖啡粉，再以美式咖啡冰配襯，風味獨特。B’hood highball以混合茉莉花茶威士忌、有氣雪梨提子汁和倫敦白桃梳打製作，杯邊的蘑菇檸檬幼鹽，集果香、酒香及鮮香於一身。Ginpacho ver.2以西班牙凍湯作靈感，氈酒加入冷壓哈蜜瓜汁和蘋果汁，配洋葱、芝麻、葱和喜馬拉雅山岩鹽等提味，和煙肉品嘗，醒胃又玩味。除此之外，店內亦新出多款咖啡和串燒小食，由現時至3月21日，客人惠顧任何特色咖啡1杯，可免費獲贈全新濃縮咖啡魚子 X冷萃咖啡配雲呢拿雪糕1杯。於晚上6時後惠顧任何特色高杯雞尾酒1杯，奉送1客鹽燒雞胸脆骨。

獅城創意酒單

去新加坡，除了品嘗肉骨茶、胡椒蟹或海南雞飯等美食，有機會也會到酒吧消磨時間。這個3月，中環雞尾酒吧Quinary和新加坡Night Hawk合作，選用指定威士忌和梅斯卡爾酒來製作2款招牌雞尾酒。Binary Byzantine選用梅斯卡爾酒代替杜松子酒，配杯上的黑朱古力片品嘗，甘甜富層次。Black Hole Sun以波本威士忌配覆盆子蓉及雪糕，甜品控應會喜歡，想試就要把握時間。