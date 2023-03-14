東冲有料到：在這個「為仔死、為仔亡」的年代

泰國有以靚仔及猛男作招徠的餐廳及咖啡店，除了用餐外更充滿了娛樂性。（胡慧冲提供）

昔日有不少人認為到泰國是「搵靚女、睇靚女」，但今時今日潮流已變，有可能是來「搵靚仔、睇靚仔、搵猛男」。

所講的並非「鴨店」，而是具有娛樂性的餐廳及咖啡店。

其實早於疫情前巳有一間叫「勾勾海鮮店」出現，主打一班既有胸肌又有腹肌的男侍應（也是店主）換上女性服裝在店內又唱又跳兼發出「勾勾」叫聲，所以香港人便暱稱為「勾勾」。如此獨特的賣點吸引不少中、港、台、馬來西亞及新加坡遊客慕名而至，欣賞表演同時享用海鮮餐。

之後更有一間更富娛樂性的出現，同樣於疫情前開業、今時今日依然屹立不倒，甚至愈做愈旺。採訪當日看到多部旅遊巴到來，巴士上全是女乘客。進入餐廳發現地方十分闊落，比「勾勾」店面積大5倍有多，內裏的工作人員並非大隻肌肉佬而是一班小鮮肉，面貌跟香港人氣男團相近，可用可愛、俊朗來形容他們。

場內顧客9成以女性為主，當中穿插着廣東話、國語、日文及韓文，似乎亞洲區女性對那班小鮮肉十分喜愛。場內設有位置讓換上紅色制服的小鮮肉與顧客影相留念，拍照後顧客亦識做地給予貼士。之後小鮮肉便會上台又唱又跳，他們有舞步兼功架十足，舞步夠齊兼啱拍子，令台下女觀眾看得如癡如醉。最有趣的是店內更設有泳池，依時依候他們會脫下上衣、換上短褲落水，只見不少女顧客願意讓他們來個公主抱拍照留念。抱抱費用悉隨尊便，眼見有人畀了THB1,000（約HK$224）也有給了THB100（約HK$23）。待大家打夠卡後，一班小鮮肉又再穿回制服捧餐，亦會為客人送上蛋糕慶祝生日。

相傳這班侍應一個月收取的打賞超過THB200,000（約HK$45,455）！有說現在曼谷出現了「有工冇人返」的情況，因如果稍有姿色的話，都可加入成為他們的一分子，難怪難怪……基本上他們都是賣藝不賣身，但若果有個別女顧客想私下與他們交朋結友，那便是後話了。但這種經營模式似乎已成為了風氣，身處現場的女顧客不再掩飾心裏興奮，睇到靚仔便高聲呼叫、鬼哭神嚎，令場面相當震撼。靚仔們便接受來自亞洲的女士們喝采及貼士，讓人真的覺得是Amazing Thailand！

當然，一場來到也並非單單看表演，這裏亦提供各式泰菜，價錢亦不貴。所以不少人愛到這裏，度過一個開心滿足的晚上——無論視覺及肚皮均得到滿足。

胡慧冲