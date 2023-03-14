新劇疑有親熱戲？Ivy So大賣關子：健康尺度

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）、藝人黃浚銘（Boris）、張達倫、陳安立、吳啟洋、許寶恆、徐浩昌、陳曼娜及陳宇琛等，一眾台前幕後今日（14日）出席MakerVille原創劇 《飛黃騰達》開鏡拜神儀式。劇集以投資作題材，Ivy So笑言自己戰績不錯，曾以2000港元投資美股獲利數十港元成績。劇接劇的她自言喜愛演戲，今次與上套劇感覺很大分別：「上次《和解在後》好多前輩好大壓力，今次同一班同輩演員好好玩，不過要記好多對白。」她坦言雖然有經驗，但仍有很多地方需要學習。

而首次擔正男一的Boris表示心情緊張：「我真係好驚，呢幾年做好多幕後嘢，今年咁啱係想衝幕前，結果真係畀我面試成功，返到屋企同我阿媽講，佢話『吓！關你咩事呀？點解你有份嘅？』（咁打擊你？）我哋不嬲都係咁對答嘅，哈哈！不過我真係要畀心機。」

劇情以投資為主題，對此零知識的他坦言記專有名詞最為吃力，幸得監製和導演的幫助，笑言不時會「瘋狂地問」，又不忘大讚女神拍檔Ivy對他很大幫助：「佢有經驗，會教我Mark劇本，有時知我猶豫，佢會傍住我。」問到二人可有親熱戲？Ivy即大賣關子，笑言是健康尺度，Boris則笑指是健康、安全和舒服的，問他有否擔心成為女神粉絲公敵？他説：「暫時都安全嘅，哈哈。（同Ivy合作朋友有冇羨慕你？）好多朋友話要嚟探我班喎。」

至於劇中飾演股神的張達倫自嘲本身是「明燈」，年輕時曾輸掉三份二身家：「輸到一殼眼淚，好彩嗰陣未識我老婆，唔係離婚都似。」問他成了大前輩與大班年輕演員合作會否「激到嘔血」？他表示大家很乖不像新人：「我自己都感覺Young咗好多。」至於首次參與ViuTV拍攝是否比TVB相對舒服？他表示不能這樣比較，最大分別是演員，與年輕演員合作會充滿Energy。