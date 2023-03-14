「馬來西亞Baby」黃詩棋升呢做監製　露膊派心冧暈全場

連續5年入選世界百大美女、有馬來西亞Angelababy之稱的黃詩棋（Yumi）升呢做監製，今日（14日）與導演周學立舉行簽約儀式，將合拍新愛情懸疑片《解碼》，台灣藝人黃仲昆、林秀玲和新人葉周權專程來港撐場。

Yumi穿露膊裝，識做地珊場大派心心，氹得在場的宅男暈其大浪，她表示在馬來西亞亦監製過電影《那些年，我們一起瘋狂的事》，第二次監製自言壓力一樣大到消瘦兼爆瘡，導演更即場邀請她擔任此片的女主角，Yumi開心表示想做好耐，即時答應。受訪時她稱又演又監製，感覺很難，要向圈內人指教。電影7月在台灣取景，都想在香港取景，要遷就時間，因為下半年她亦有兩部電影在手，擔心撞期，其中一部與林德信、著名美指張叔平和導演文念中合拍的《驅魔》。

她稱在《解碼》中也有份參與揀選男主角，不乏靚仔小生，問會否專揀小鮮肉？「都鮮鮮哋，會有親熱戲，祼露未知，睇吓導演點拍。（畀靚仔自肥？）係喎！」稱戲中還有台灣和韓國著名演員。

提到同鄉楊紫瓊榮登奧斯卡影后，Yumi直言是馬來西亞的驕傲，透露上周看首映時巧遇楊母：「我啲朋友講笑話下一個影后可能是我，我只能話係夢想，自己都希望監製的電影會有獎。」