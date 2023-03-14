自薦做Anson Lo Dancer　馮素波：想叫佢教我跳舞！

藝人馮素波（波姐）、陳佩思、張明偉及林耀聲等，今日（14日）現身前粉嶺裁判法院，拍攝微電影《滋。優生活》（暫定）。劇中飾演大狀的陳佩思，表示希望以輕鬆手法令大眾對愛滋病有更正面認識，為了演好大狀角色，更用了一星期背熟專用名詞。談到近況，她表示正為另一劇集進行補拍：「10集嘅劇前後拍咗3年，我哋成日講笑話係拍10套電影，哈哈！不過都體諒嘅，因為呢幾年疫情影響進度，加上監製都希望作品有最好嘅表現。」

至於首次穿上法官服的波姐笑言今次有難度：「好有新鮮感，但唔知法官平日係點樣坐同企，好在對白唔多，唔使背法律名詞。」早前開通社交平台的她，透露很多新進歌手藉此找她拍MV，又因被指與男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）撞樣，而經常被人稱她「Anson波」，但笑言絕不介意：「紅嗰個都唔介意，我點會介意。（想唔想同佢合作？）我想叫佢教我跳舞，佢跳舞咁好睇，之前同Lokman（楊樂文）、AK（江熚生）拍《繩角》佢哋都應承咗話教我跳舞，不過拍完之後未有時間見面。」她指自己有跳舞底子幫助下應該問題不大，笑言若對方下次開騷可以做Dancer：「企後排做佢哋個影慢慢跳。」