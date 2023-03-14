「細摺」手機抬頭　有款可摺足10年？

摺疊手機最初以「大摺」形態登場，即屏幕左右揭開，好處是屏幕好大，但缺點是體積笨重。後來為照顧喜愛小巧手機的用戶，上下揭屏的「細摺」手機應運而生，暫時市場選擇不算多，最新有以下幾款，其中一款可摺足10年！

緊湊耐用

OPPO Find N2 Flip的6.8吋內摺屏採用了第二代Flexion Hinge鉸鍊關節技術，相較前作Find N結構更為緊湊，組件更精巧，令機身緊密摺合達致防塵效果，展開時也幾近無痕。屏幕通過TÜV Rheinland認證，可承受超過400,000 次的摺疊展開，每天摺合100次也足夠使用10年。畫質方面，它搭配21:9 E6 AMOLED面板，支援2,520 x 1,080解像度、120Hz自適應刷新率及1,600nits峰值亮度，比不少正常手機屏幕還要高規。

機面搭載目前「細摺」手機中最大的3.26吋副屏，可用來回覆訊息、切換設置、錄製備忘錄、接聽電話，並可配合5,000萬像素主攝及800萬像素廣角鏡頭進行自拍。講到拍攝，手機特設FlexForm模式，上屏幕可在45至 110度之間穩定懸停，毋須三腳架就能利用3,200萬畫素前置鏡頭實現多角度拍攝。其他規格包括MediaTek Dimensity 9000+處理器、8GB RAM、256GB ROM，支援44W SUPERVOOC閃充的4,300mAh電池等。

藝術感重

Samsung Galaxy Z Flip4摺合後只有71.9 x 84.9 x15.9mm大，重187g，口袋Size卻容納1.9吋機面副屏及6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X內部摺屏，並容許用戶自行定制屏幕背景及字體。內置S8+ Gen 1處理器、8GB RAM及最高512GB ROM，備有1,200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭，提供外屏Quick Shot快速自拍及FlexCam隨拍模式。此機另備有Maison Margiela聯乘版本，純白啞色機身配有機身褸空透視背景，藝術感十足！

個性圓屏

Pocket S是Huawei P50 Pocket的後繼機，機面設有1.04吋340×340像素的圓形OLED外屏，除可用於自拍及顯示日期時間，還可把虛擬分身設為個性化主題介面。揭開外蓋則見6.9吋OLED可摺疊屏幕，對應120Hz刷新率、1,440Hz PWM調光及300Hz觸控採樣率。核心部分由4G定製版778G處理器、8GB RAM及最高512GB ROM組成，另具有4,000萬像素超感知雙鏡頭及支援40W SuperCharge的4,000mAh電池。