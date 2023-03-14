睽違20年！《金手指》梁朝偉劉德華巔峰對決

英皇電影作為全港最支持本土製作的電影公司，今年推出多部重頭大製作，當中包括由2大影帝梁朝偉（偉仔）與劉德華（華仔）相隔20年後再合作的《金手指》，2人連同導演莊文強、監製黃斌以及其他演員蔡卓妍、任達華、方中信等現身「2023英皇電影巡禮」。台上偉仔與華仔惺惺相惜傾到「雞啄唔斷」，華仔笑說：「今次偉仔嘅演出同以往分別幾大，要重新審閱佢，佢多咗分邪氣，我哋大家都成熟（老）咗！」而預告片內，偉仔被打到眼角爆缸，演繹做到「完全見錢開眼」，相當搶鏡！

事後2人與蔡卓妍（阿Sa）受訪，偉仔形容與華仔再度合作「好愉快同夾」：「由《鹿鼎記》到《無間道》，我哋每次合作都有啲唔同，今次將正邪掉轉囉，我個角色由一個受過高深教育嘅普通人，變成喺制度上搵漏洞去賺錢嘅老千及梟雄。」華仔則大讚今次電影剪接手法比較特別。問到是否期待下次合作不再「對敵」，變同一陣線，2人齊聲說：「都好喎！」

2人雖然各有各忙，但私底下偶有聯絡，偉仔自爆：「華仔都會約我食飯，送紅酒畀我。」華仔則指：「我要恭喜佢再次攞獎，再送紅酒畀佢。」阿Sa即謂：「咁我送白酒囉！」對於好友楊紫瓊勇奪奧斯卡影后，偉仔表示：「我有傳短訊恭喜佢，其實佢每次攞獎都會搵我，試過有次佢打視像電話畀我，我當時仲喺床，佢就成班人坐喺度，我要即刻梳理頭髮。」問他會否以進軍奧斯卡為目標，他稱：「我覺得拍戲好講緣分，唔會特登計劃下一個要做啲乜，會發生嘅嘢佢自然會發生，只係希望能夠同唔同嘅團隊合作，擦出火花。（係咪會再拍劇？）本來要開工，但突然想放耐啲假，想放多1年。」華仔聞言即說：「我都會放兩個月假，不過冇佢一次過咁耐啫。（你又會唔會進軍奧斯卡？）隨遇而安囉。」另外， 阿Sa被問到與兩大型男合作，有否被電暈？她笑答：「我盡量唔諗呢啲嘢，但佢哋真係好專業，喺佢哋身上學到好多。」

另外，藝人任達華、吳鎮宇及方中信亦有現身巡禮宣傳由麥兆輝導演的新作《內幕》，雖然片中另一主角郭富城（城城）因身在美國開騷而未能出席，但也有拍片支持。鎮宇在台上表示跟城城相隔22年再合作，有恍如隔世之感，並笑言發現對方變高了：「我係話演技高咗。」

受訪時，任達華透露拍攝自殺吊死一幕十分辛苦：「因為係真吊，拍完即時有20幾個人衝埋嚟放我落嚟。」而鎮宇在戲中要由6樓跳到對面的5樓，他笑謂：「為求有得撈，唔理有幾高。」至於方中信自嘲角色很衰又不討好，任達華開玩笑稱：「佢啲語言暴力好恐怖，似佢自己本身。」提到鎮宇兒子現時成為網紅，不時在社交網跟網民互動，鎮宇大爆現年15歲的兒子已有1米82高及90kg（約198磅）重：「佢唔做運動，淨係鍾意食，我喺屋企都唔敢話佢，驚佢將來報復。」任達華即建議鎮宇培育兒子做摔角手，十分搞笑！

除了多部大製作外，英皇電影同時跟多位新導演合作推出一系列材題各異的精彩作品，包括由陳茂賢的《不日成婚2》、羅耀輝的《望月》、劉偉恒的《出租家人》、吳家偉的《紮職2》、《紮職3》、《衝鋒》、梁國輝的《陰目偵信》以及袁劍偉的《裡應外合》。當中最矚目要數由袁劍偉執導，並由人氣男團MIRROR三大男神姜濤、Anson Lo、Edan首度破天荒合作的電影《盜月者》，雖然他們已出發到日本拍戲而未能現身巡禮，但他們事前拍了短片以作支持，令人大感期待。